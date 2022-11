MADRID, España.- La Embajada de Estados Unidos en La Habana envió sus felicitaciones a los peloteros cubanos Yordan Álvarez, Yulieski Gourriel y Aledmys Díaz, por la reciente victoria de Los Astros de Houston en la Serie Mundial 2022.

“Felicitaciones a los @astros por ganar la Serie Mundial! Una felicitación especial a los peloteros cubanos Yordan Álvarez, @el_yuly10 & Aledmys Díaz. Celebramos este resultado de gran espíritu deportivo, logrado por la excelencia combinada de jugadores de todo el mundo”, manifestó la sede consular a través de la red social Twitter.

El pasado 5 de noviembre Los Astros de Houston ganaron su segundo título de Serie Mundial tras derrotar a los Philadelphia Phillies en cuatro de seis encuentros.

La actuación de los caribeños durante el torneo fue decisiva para Los Astros; tanto así que fue Yordan Álvarez quien decidió el partido final con un descomunal jonrón a 450 pies.

Esta victoria representó además la primera vez que tres jugadores cubanos ganan el Clásico de Octubre con un mismo equipo.

En el caso de Yordan y Aledmys, ganaron su primera Serie Mundial tras dos intentos previos fallidos (2019 y 2021), mientras que Gourriel —fuera del juego decisivo por lesión— conquistó su segundo anillo.

Tras la victoria de Los Astros miles de personas salieron a las calles de Houston, vestidos con los colores del equipo, para celebrar el título de la Serie Mundial 2022 de las Ligas Mayores.

En el desfile de celebración trascendieron imágenes de Aledmys Díaz portando una pancarta donde se leía “Patria y Vida”.

Por su parte, Yulieski Gourriel también compartió imágenes a través de sus redes sociales de la emotiva celebración.

What a GREAT weekend. Thank you, Houston❤️ A Dios la Gloria🙏🏽 pic.twitter.com/jCyG7u7BeQ

— Yulieski Gurriel (@el_yuly10) November 8, 2022