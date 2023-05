MADRID, España.- El segunda base del equipo de Villa Clara, Magdiel Alfredo Gómez, y el lanzador guantanamero Alexander Valiente, dejaron la Serie Nacional de Béisbol en los últimos días.

En el caso del villaclareño, se debe a que saldrá de Cuba próximamente, confirmó el director de su equipo, Ramón Moré.

Magdiel Alfredo Gómez intervino en seis series nacionales, dejando tres cuadrangulares, ocho triples y 22 dobles; con un promedio de bateo de .251.

En el caso de Alexander Valiente, se debe a “problemas personales”, según sus declaraciones.

“Solicito la baja al equipo y decido no seguir jugando béisbol por ahora. Por favor, no me pidan explicaciones, solo lo decido por problemas personales”, dijo el joven de 20 años.

El lanzador derecho, que ha participado en dos temporadas de Series Nacionales, indicó además que está esperando la decisión de las autoridades.

Según la página de Facebook Indios del Guaso, presuntamente el pelotero tuvo algún problema con la dirección del equipo y se desencantó por todos lo problemas que hay en Guantánamo y en Cuba.

“Seguimos perdiendo jóvenes y nadie hace nada. Todo lo justifican con que el país está atravesando una crisis económica y que el bloqueo bla, bla, bla (…) Por favor, denle todas las atenciones al atleta, comprométanlo, denle perspectivas de algo que puedan jugar por amor y a la vez poder satisfacer sus necesidades. Ya todos tenemos internet y vemos los contratos de miles de dólares a los peloteros”, reza la publicación.

En el 2020 Alexander Valiente estuvo en la lista preliminar del grupo de talentos del béisbol cubano, elaborada por la Comisión Nacional de este deporte. Integró varias selecciones nacionales Sub-23. Este año participó en la Serie del Caribe, en Venezuela, con el equipo Agricultores.