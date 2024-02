LA HABANA, Cuba.- Obsesionado con plantar una batalla definitiva, aniquiladora, contra los Estados Unidos, con extender las guerrillas por el orbe contra todo cuanto oliera a capitalismo, Fidel Castro no escatimó en recursos y maquinaciones, en peligrosas alianzas políticas y malas decisiones —como durante la Crisis de Octubre, poniendo a la humanidad al borde de un cataclismo nuclear— pero mientras no se concretaba ese triunfo rotundo, que tanto prometía a su fanaticada, estaba obligado a regalarle pequeñas victorias, glorias de fantasía, si no en el campo militar al menos con sucedáneos.

No pudiendo superar al “enemigo”, consciente de que sus aliados soviéticos lo usaban como pieza de negociación en una Guerra Fría que no estaban dispuestos a “calentar” demasiado, el dictador encontró el modo de cumplirles a sometidos y seguidores esas “ilusiones de gloria” materializándolas en otros terrenos en buena medida ajenos a la política, como el deporte, con varios puntos de contacto con aquella, sobre todo en la capacidad de atraer y obsesionar a multitudes, la mayoría dispuesta a transferir energías y colocar sus esperanzas, incluso la vida toda, en el desempeño de un equipo deportivo o un atleta.

De modo similar son las relaciones de las personas con las llamadas “ideologías de masas”, con las políticas populistas, y son los regímenes totalitarios los que más se han aprovechado de esas “confluencias”, explotándolas a su favor, aunque al mismo tiempo desvirtuando con malévolo propósito la concepción humanista de la práctica deportiva, que tuvo y aún intenta tener su más noble aspiración en la paz olímpica.

Así, por ejemplo, el fascismo en Europa, durante la primera mitad del siglo XX, pretendió usar el deporte y las competiciones para demostrar al mundo la “superioridad” de unas “razas” que solo existían en la demencial obsesión de sus líderes. De manera similar actuaron los comunistas soviéticos en el intento violento, forzoso, de unificar, en un tipo de “hombre nuevo” (de “raza ideológica”, digamos), la inmensidad artificial de un territorio multinacional y multicultural.

De modo que, aunque en algunos aspectos se pudiera aceptar que igual hicieron los comunistas cubanos —al querer forzar el nacimiento de un “hombre nuevo”, y por las fuertes dosis de chovinismo que inyectaron en “las masas”—, lo cierto es que para Fidel Castro la extrema politización del deporte tenía como principales propósitos tanto proveer a sus seguidores de esas pequeñas victorias contra el “enemigo”, que no lograron concretarse en el plano militar, así como usar para sus objetivos de control total al que posiblemente sea el más sobrepoblado terreno de lo social, es decir, los deportes de competición, capaces de convocar a las multitudes y, en tal sentido, con mayor capacidad de robarle atención al dictador y obligarlo a compartir lo que en los inicios fue fanaticada y que más tarde secuestró y esclavizó, transformándola en simple “masa” bajo control.

“El que no está conmigo, está contra mí”, es sin dudas la idea que pudiera definir la política de un gobierno adicto a las unanimidades, traducidas en “lealtades” políticas e ideológicas absolutas, y que por tanto se trata de un régimen que nunca ha estado ni estará dispuesto a compartir “seguidores” con nada ni nadie (ni siquiera ahora en las redes sociales), y el deporte es probablemente la única manifestación de la cultura humana capaz de “poner en pausa”, de modo masivo, las diferencias políticas e incluso disolverlas, siempre que el poder político se mantenga a una distancia prudencial y tanto el sistema de justicia como la sociedad civil velen constantemente por que así sea.

Fidel Castro lo sabía y estaba resuelto a no compartir “seguidores” y a impedir que algo pusiera en pausa su “proyecto político”, pero igual no podía hacer con el deporte lo que haría con la cultura en los años 60, 70 y posteriores, cuando quiso establecer por decreto las pautas estéticas, morales y formales para la creación artística, prohibiendo y castigando a escritores y creadores, incluso desapareciendo obras y ediciones completas de libros que no eran de su agrado. Podía aniquilar aquella literatura que no le seguía el juego, pero esas mismas “masas” que lo apoyaron y vitorearon por las UMAP y el “quinquenio gris” no le permitirían hacer lo mismo con el deporte. Sin contar que la fórmula no era extrapolable a las artes del ejercicio físico, además de que estas rendirían mayor provecho político usándolas como alternativa de consuelo de un enfrentamiento bélico con el “enemigo”.

Fidel Castro no podía cambiar las reglas del béisbol, por ejemplo, para hacerlo más a su antojo, pero en cambio se apropió, como máximo jefe, de su práctica, de la selección de los peloteros, entrenadores y árbitros, de la conformación de los equipos y hasta del modo y los horarios en que los partidos se transmitían por la televisión. Nunca un juego de pelota podía coincidir con sus discursos o apariciones públicas, y aún si estaba previsto en el calendario, entonces el partido se suspendía para el día siguiente o para cuando terminara de hablar, con suerte en algún momento del año.

El deporte para el castrismo tenía que ser “revolucionario” (entiéndase como “de su propiedad”) y eso no solo politizaba en extremo su práctica y disfrute sino que excluía de ellos a cualquier persona marcada como adversario político o desleal, de manera que aquella frase de “El deporte es derecho del pueblo”, que hizo pintar por toda la Isla, apenas servía para disfrazar como “buena” y “noble” una política donde el deporte era usado como una herramienta más para el control y manipulación de las multitudes, en principio y, más adelante, como otro plan de negocios que, a semejanza de la comercialización de los servicios médicos, en poco tiempo resultó en la completa esclavitud de los deportistas, tratados como “propiedad del Estado”.

De ahí la “espectacularidad” de las fugas (algunas casi de película), la severidad de los “reglamentos disciplinarios” y la vigilancia casi militar de las delegaciones deportivas enviadas al extranjero, rigurosamente conformadas sobre la base de la “confiabilidad política”. De ahí, además, que los comunistas hablen sin pudor de “deserción”, de “traición”, de sanciones y castigos. Que les nieguen a muchos atletas “fugados” la entrada a Cuba como represalia o que no se los mencione en la prensa ni se divulguen y celebren sus logros deportivos cuando ya en el exilio continúan la carrera con independencia, es decir, a salvo de esa dotación de barracón nombrada INDER.

En el sistema deportivo cubano —como en el sistema político que lo rige, en tanto se considera al ciudadano como una propiedad— la “lealtad” (aunque fingida en la mayoría de los casos) es mucho mejor valorada que el rendimiento y la capacidad, que el talento. No solo porque el sistema de formación de deportistas —encajado a su vez en un “sistema educativo” fuertemente ideologizado e ideologizante—, prioriza la producción en serie de hombres y mujeres como leales ideológicos incondicionales, a la par que atletas profesionales disfrazados de amateurs (una especie de “dos en uno”), sino además porque el espectáculo, incluidas todas sus piezas (desde los atletas hasta el mismísimo narrador deportivo), son ofrecidos al público como una extensión y materialización del discurso político y de su ideología.

Así, una victoria en una competición deportiva equivale a una victoria política que, en consecuencia, no pertenece al deportista sino “a la Revolución” pero más que todo a su “padre fundador”. Por tanto, bajo esa lógica, se justifican los castigos y hasta las manipulaciones, muy difíciles de ocultar por su carácter burdo.

Entre los ejemplos más perversos de manipulación están sin dudas las atmósferas previa y posterior, altamente politizadas, en que se desenvolvían las competiciones deportivas cuando se trataba de algún enfrentamiento con un equipo o atleta estadounidense. La victoria de la parte cubana era (y aún continúa siendo, aunque no con el arrebato de los años 70, 80 y 90 del pasado siglo) anunciada por la prensa oficialista con un enfoque de confrontación bélica, mucho más si sucedían en el béisbol y en el boxeo.

La derrota nuestra, en cambio, generalmente era atribuida a “patrañas del enemigo” o a “fallas del arbitraje”. Eran “tiempos de gloria”, sí, y el país en pleno se paralizaba para contemplar la “batalla”, así como para los juramentos, las declaraciones, los recibimientos, las condecoraciones, los abanderamientos y los actos políticos que en conjunto revelan la doble moral de un régimen que desvergonzadamente pide “no politizar” el deporte, aunque solo en esos momentos, hoy cada vez más frecuentes, cuando algún deportista, periodista deportivo o espectador no dice o hace lo que el régimen espera de él, es decir, la absoluta lealtad, o al menos el silencio absoluto.

Pero si alguien aún conserva dudas y quisiera comprobar por sí mismo, sin demasiado esfuerzo ni lecturas, cuán politizado es el deporte en Cuba (y cuán lejanos están aquellos tiempos de “gloria politizada”, a tono con la decadencia del propio régimen comunista) le bastará visitar cualquier instalación deportiva o centro de entrenamiento para ver cuáles y cuántos símbolos y frases forran sus paredes y gradas (con pretensión de “adornar”), o qué nombres llevan algunos sin que estos guarden relación con los que deberían ser los únicos propósitos del lugar.

Con edad suficiente para recordarlos tal como fueron de duros (tanto así como los actuales) o apenas con el deseo de indagar, pudiéramos remontarnos a aquellos días de hambruna de inicios de los 90, llamados “Período Especial”, cuando en vez de invertir en alimentos los pocos rublos que iban quedando de los tiempos soviéticos (y quizás hasta los dólares que se “destaparon” en el juicio contra el general Ochoa) el régimen decidió agotarlos en el antojo de celebrar unos Juegos Panamericanos que hicieron mucho más intensa la miseria de turno. ¿Cuánto nos habrá costado en vidas humanas aquella “diversión”?

Después, casi de inmediato, llegaron los primeros turistas, las primeras inversiones extranjeras, la vertiginosa mutación de los militares en despiadados empresarios, la crisis de los balseros, el niño Elián, el Maleconazo y hasta la Tormenta del Siglo. Para quienes les cuesta separar lo que aprendieron a ver como elementos inseparables, fueron esos los comienzos del fin de aquella “época de gloria” en los deportes, que sin dudas fue gloriosa, aunque solo gracias al indudable talento deportivo de los atletas. Lo demás alrededor de esos resultados apenas fueron consignas y, por supuesto, manipulaciones.

La verdadera historia del deporte cubano entre 1959 y la actualidad es con total certeza una constante de silencios y fugas, de castigos y abandonos, de intensa politización de una práctica que desafortunadamente terminó siendo identificada con el régimen, de algún modo encarnándolo; de ahí buena parte del rechazo que hoy muchos sienten por el deporte nacional, como extensión de la apatía y la aversión, la decepción, causada por la realidad política-económica actual, por la pérdida de confianza en un gobierno moribundo incapaz de cumplir sus promesas y que, mientras muere, va dejando al descubierto los mecanismos de manipulación que lo mantenían con vida, entre ellos la apropiación de triunfos que solo debieron haber pertenecido a quienes los conquistaron por sus cualidades deportivas.

En ese sentido, los tiempos de gloria del deporte cubano nunca se han ido, todavía los estamos viviendo, lo que sucede es que hay que intentar ver y escuchar más allá del velo de silencio del discurso oficialista, más allá del INDER y de los mares que rodean la Isla, donde no es obligado vestir una camiseta que diga “Cuba” para saberse y sentirse cubanos, y donde aún continúan cosechando triunfos esos peloteros, boxeadores y ajedrecistas que se fueron y de los cuales no sabemos porque el régimen los mantiene castigados o en “cuarentena política”.

Esa sensación de pérdida, de final del juego, en algunos de nosotros es apenas la confusión que resulta de aceptar que deporte, política, ideología y geografía necesariamente deben ir de las manos puesto que así nos lo inculcaron en Cuba por más de 60 años. Debemos separar definitivamente el deporte de la política, de todo cuanto lo lastra, y comprender que no solo es un derecho sino que, para serlo, es necesario practicarlo en libertad.

Siendo el deporte un derecho, entonces su práctica y desarrollo no debieran agradecérsele forzadamente a un gobierno que estaría obligado a hacer cumplir ese derecho. De igual modo, los méritos y la grandeza de un deportista jamás deberían ser silenciados, rebajados ni puestos en dudas por causas de sus opiniones, decisiones o filiaciones políticas.

