LA HABANA, Cuba.- Este 6 de diciembre cierra la primera ronda de muerte súbita en la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022. La gran Alemania cayó en la fase de grupos, eliminada por una actuación bastante desafortunada y la carambola de los goles a favor y en contra. Los equipos asiáticos vuelven a ser la Némesis del cuadro teutón, cuya derrota le ha restado algo de sabor a la competencia.

El resto de los pronósticos, al menos hasta esta instancia, han sido acertados. Argentina derrotó a Australia y se cruzará con Holanda en cuartos de final tras la victoria del once naranja sobre Estados Unidos. La albiceleste, aun con excelentes individualidades y un Lionel Messi que sigue empujando a su equipo en pos de la corona mundial, continúa sin convencer. El partido contra los muchachos de Louis van Gaal será una prueba de fuego para considerarlo un aspirante serio al título, pues aún es muy reciente el recuerdo de su derrota ante Arabia Saudita.

La sufrida victoria de Croacia sobre el nunca fácil Japón, y la consabida prevalencia de Brasil sobre Corea del Sur, deja el campo listo para un juego que promete ser de los más interesantes en cuartos de final. La renovada y vigorosa canarinha tendrá que pasar por encima de los actuales subcampeones del mundo, la segunda generación dorada del fútbol croata que ha venido con sus principales figuras en muy buena forma, y algunas novedades. Han pasado cuatro años desde Rusia 2018, donde el once dirigido por Zlatko Dalic se plantó ante recios contrincantes en partidazos inolvidables, algunos ganados en tiempo extra con tandas de penales.

No es probable que el equipo capitaneado por Luka Modric pueda igualar o superar la histórica hazaña lograda en Rusia; pero Croacia es un conjunto de gran corazón y probada tenacidad. Aunque Brasil sea el gran favorito, el terreno dirá la última palabra.

Sin dudas otro plato fuerte de los cuartos de final será el choque de Francia vs Inglaterra, dos equipos que lo tienen todo: juventud y experiencia, ambición y estrategia, un planteamiento ofensivo que les ha dado resultados y una defensa que se lo pone muy difícil a cualquier rival, con una ligera ventaja para los ingleses en este apartado. Inglaterra llega invicta y goleadora a cuartos de final, mientras que Francia se aparece con un acumulado más modesto y una derrota ante el discreto plantel de Túnez.

No obstante, la demostración de los galos ante Polonia —en particular el desempeño de Kylian Mbappé— y la calidad indiscutible de los actuales campeones, hacen pensar que lo mejor de Francia está aún por mostrarse.

Antes de que ello suceda, no obstante, habrá que esperar el desenlace de los dos últimos partidos de octavos de final que se jugarán hoy. Suiza y Portugal se verán las caras en un partido que puede ser para cualquiera. Ambos equipos cuentan con jugadores de clase mundialista, ambos han marcado y permitido goles, y ambos sufrieron un revés en fase de grupos; aunque la derrota de Suiza ante Brasil es más digerible que la de Portugal ante Corea del Sur.

El partido entre España y Marruecos es de los que llega con pronóstico reservado y no sin inquietud para los fanáticos del Chiringuito. Si bien el once español está sobrado de talento y una vez que acopla se convierte en un alud, Marruecos llegó a octavos de final como primero de su grupo tras haberse anotado un contundente triunfo sobre Bélgica y un empate muy honroso con Croacia. No hay rival pequeño en una cita mundialista, así que los muchachos de Luis Enrique tendrán que hilvanar fino sobre el terreno, porque son los octavos de final, y no existe el mañana.

