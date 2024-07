Cubano Jhoen Lefont rompe récord de dominio de balón dentro del agua

SAN LUIS POTOSÍ, México.- Este sábado 29 de junio, el matancero Jhoen Lefont estableció una nueva marca de toques de balón de fútbol con la cabeza, una modalidad realizada dentro del agua.

La prueba fue llevada a cabo en la piscina del Hotel Nacional de Cuba, donde el atleta superó un récord impuesto por sí mismo: 1.958 toques consecutivos a un balón de fútbol. En la nueva hazaña, implantó un registro de 2.031 impactos con la cabeza.

Según declaró a la prensa oficialista, se mantuvo casi seis meses en preparación, un entrenamiento que interrumpió momentáneamente por una lesión en el talón.

“En la marca anterior me quedé a las puertas de los 2.000 toques, estuve muy contento, pero me había quedado con esa espinita de no haber podido llegar a los 2.000. Ahora lo logré y todo salió bien, como esperaba”, dijo.

El exjugador de polo acuático, de 35 años, señaló que también valora establecer un nuevo récord de más toques al balón en un minuto, una marca (167 toques) que también impuso él en el libro Guinness. “Lo estoy entrenando y me siento muy bien para hacerlo”.

Asimismo, adelantó que planea participar en el gran reto de Varadero, en aguas abiertas, donde intentará superar su registro de mayor distancia manteniendo el balón en equilibrio sobre la cabeza.

Este es el primer récord de Lefont en 2024. El “delfín del fútbol cubano”, como lo han nombrado algunos medios oficialistas, ha establecido una decena de récords mundiales que han quedado asentados en los Libros de Récords Guinness.

El cubano batió su primer récord el 27 de febrero de 2010, con 534 golpes a un balón de fútbol. Su segunda marca la logró el 28 de noviembre de ese año, con 1.010 toques.

Pero no fue hasta dos años después que llegó a su primer récord homologado por la comisión Guinness. Se trató de la prueba de abril de 2012, cuando golpeó la pelota con la cabeza en 1.203 ocasiones.

En noviembre de 2022, logró mantener un total de 1.958 impactos consecutivos sin tocar el fondo de la piscina.