MADRID, España.- Cuatro karatecas cubanos dejaron este fin de semana el Equipo Cuba con que habían viajado a Oaxtepec, en el estado de Morelos, México, para participar en el torneo clasificatorio a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile y los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador de 2023.

Según confirmó el portal deportivo JIT estos atletas son Claudia C. Sánchez Pupo, Onelis Hernández Polledo, Maikel Alejandro Noriega Silverio y Lázaro Jordan Chapman Mora.

Como es habitual, el medio oficialista consideró que los karatecas “abandonaron su compromiso de equipo y con el sistema deportivo cubano”.

La información destaca que de la delegación cubana una atleta clasificó para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y diez para la cita multidisciplinaria regional de San Salvador.

Este es el primer “abandono” que trasciende de deportistas cubanos que viajan con delegaciones al exterior en el 2023.

En junio de 2022 otros cuatro karatecas cubanos abandonaron la delegación con que viajaron a Guatemala para realizar entrenamientos con vistas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

En esa ocasión se trató de la habanera Sunilda Ventosa, el santiaguero Gerardo Almenares y los cienfuegueros Darían Díaz y Yaidel Hernández.

Situación de los karatecas en Cuba

También en el 2022, la exintegrante del equipo nacional de karate-do Elisabeth Vasallo denunció la situación que padecen quienes practican este deporte en Cuba.

“Durante mucho tiempo se han destruido generaciones de karatecas del alto rendimiento, atletas con talento y condiciones especiales, ya sea por problemas personales o simplemente porque a alguien de la cátedra de la selección nacional no le caes bien o no eres de su agrado. Me pregunto, ¿estamos buscando talento y explotando potencial o tenemos que ser sumisos para lograr nuestros sueños?”, señaló Vasallo a través una carta abierta publicada en Facebook.

Recientes “abandonos” de atletas cubanos en torneos internacionales

Entre los numerosos atletas que aprovecharon salidas al exterior para dejar la Isla durante el 2022 estuvieron el campeón olímpico de boxeo en Tokio 2020, Andy Cruz; y el pugilista Dainier Peró, medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Los también boxeadores Kevin Brown (67 kg) y Herich Ruiz (86 kg) desertaron de la delegación nacional durante el Campeonato Continental celebrado en Guayaquil, Ecuador, en marzo pasado.

En la lucha, una de las más significativas “bajas” fue la del campeón olímpico de lucha grecorromana (59 kg) en Río 2016, Ismael Borrero, quien “desertó” de la delegación con que viajó a Acapulco, México, donde participaría en el Campeonato Panamericano de Lucha 2022. De ese mismo campeonato tampoco regresaron Amanda Hernández (53 Kg), Leonardo Her (60 kg), Cristian Solenzal (65 kg) y Yolanda Cordero (62 kg).

Mientras que la taekwondoka Yamitsi Carbonell (+73 kg) dejó el Equipo Cuba con que viajó a Guadalajara, México, para participar en la edición 25 del Campeonato Mundial de esta disciplina.

Entre las “fugas” del atletismo sobresalieron las de la jabalinista Yiselena Ballar y la discóbola Yaimé Pérez; ambas abandonaron la delegación nacional con que viajaron a Estados Unidos en julio pasado para participar en el Mundial de Atletismo de Eugene 2022.