¿Cuáles son los mejores 1-2-3 de las Series Nacionales?

LA HABANA, Cuba.- Cuando tienes tres portentos en fila en el line up, tu esperanza de hacer carreras se incrementa de forma exponencial. Si uno falla, los otros pueden encargarse del trabajo. Si dos se van en blanco, el restante podría resolver el problema por sí solo. Y cuando los tres acierten —cosa que ocurrirá muy a menudo— definitivamente tu contrario estará en apuros.

Grandes Ligas ha tenido varios 1-2-3 capaces de inspirar temor a un arrecife. Digamos, por los Yankees primero pasaron Ruth, Gehrig y Lazzeri, y más tarde lo hicieron Mantle, Maris y Berra. Por su parte, los Atléticos arrollaron con Henderson, McGwire y Canseco; y los extintos Indios lucieron un colmillo pavoroso al conjugar a Manny, Thome y Belle.

Pero, ¿cuáles han sido los mejores tríos ofensivos de las Series Nacionales? De eso tratan los párrafos que siguen. Voy a intentar un arriesgadísimo Top 5, rematado por seis menciones necesarias.

#1

Antonio Pacheco (AVE .334, SLU .525)

Orestes Kindelán (AVE .313, SLU .600)

Gabriel Pierre (AVE .295, SLU .530)

Dos nombres sagrados de la pelota nacional se juntaron en la medular del line up santiaguero con un antesalista que no era segundo de nadie a la hora de hacer viajar la esférica. El resultado fue un tridente que lidera a cuantos han pasado por los certámenes de casa en la sumatoria de jonrones, extrabases y carreras empujadas. Ojo: Fausto Álvarez (AVE .295, SLU .472) también tuvo presencia frecuente y destacada en el centro de la alineación de las Avispas. Allá, de tanta calidad, había overbooking.

#2

Omar Linares (AVE .368, SLU .644)

Luis Giraldo Casanova (AVE .323, SLU .570)

Lázaro Madera (AVE .324, SLU .522)

El mejor jugador libra por libra de los clásicos internos, el legendario “Señor Pelotero” y un (lamentablemente subestimado) bateador de bolas malas, vapulearon a la inmensa mayoría de los pitchers que tuvieron enfrente. Rara, muy rara vez se logra disponer de tres elementos que pueden combinar el bateo de promedio con la fuerza. Pinar del Río los tuvo en una tenebrosa fila india.

#3

Fernando Sánchez (AVE .307, SLU .489)

Lázaro Junco (AVE .284, SLU .551)

Julio Germán Fernández (AVE .298, SLU .496)

Sin el concurso de este trío, Matanzas no hubiera podido conquistar dos campeonatos consecutivos en la exigente pelota insular de los noventa. Fernando —pico más elevado de una cordillera familiar— representó la permanencia en la cresta de la ola; Junco, el slugger eternamente ninguneado por los mandamases del deporte en el país; Julio Germán, con su apariencia de big leaguer y sus batazos panorámicos, el escudero idóneo.

#4

Yulieski Gurriel (AVE .337, SLU .594)

Frederich Cepeda (AVE .337, SLU .565)

Eriel Sánchez (AVE .297, SLU .457)

A estas alturas no faltarán quienes me acusen de hereje por anteponer la terna espirituana —que nunca ganó un título— sobre otras que vivieron la gloria de levantar trofeos. Pero ocurre que estos Gallos (véase tabla adjunta) exhiben números de espanto. Y sí, alguien podría alegar que encararon un pitcheo que mermaba de campaña en campaña, pero también es cierto que jugaron casi todas sus carreras con bate de madera. A una, otra.

#5

Pedro Luis Rodríguez (AVE .334, SLU .535)

Romelio Martínez (AVE .271, SLU .544)

Juan Carlos Millán (AVE .289, SLU .519)

Ellos tampoco celebraron el triunfo final de una contienda, pero un juego sí y otro también se reafirmaron como un 1-2-3 de infarto. Pedro Luis ha sido el receptor más ofensivo que pasó por el clásico cubano; Romelio, el poder en estado natural, equiparable con el del increíble “Cheíto” Rodríguez; Millán, un inicialista que a falta de respaldo mediático, se escribía sus propias entrevistas con el swing. Bestias memorables: eso fueron.

Menciones especiales

#6

Héctor Olivera Sr. (AVE .316, SLU 465)

Antonio Muñoz (AVE .301, SLU .534)

Pedro José Rodríguez (AVE .287, SLU .546)

Gran productor de hits y dueño de sólidos promedios, Olivera ofrece un limitado aporte en materia de largo metraje (solo 80 jonrones de por vida) y ello mengua el global del mejor tridente que dio el centro de la Isla. La estadística da fe.

#7

Danel Castro (AVE .307, SLU .460)

Joan Carlos Pedroso (AVE .310, SLU .567)

Osmani Urrutia (AVE .366, SLU .527)

Un coloso flanqueado por dos bateadores de rango. El firmante de 300 cuadrangulares sin colaboración del aluminio antecedido por un hombre que aún da palos a los 47 años, y sucedido por el amo y señor de los 400 puntos de average.

Otras menciones

#8

Yoenis Céspedes (AVE .311, SLU .565)

Alfredo Despaigne (AVE .344, SLU .640)

Yordanis Samón (AVE .343, SLU .518)

Los bautizaron como “Los Villalobos” y si no están más arriba en este ranking es porque el destino los separó tempranamente: Céspedes partió rumbo a las Grandes Ligas, Despaigne se insertó en la pelota japonesa y Samón cambió de camiseta. Tres jerarcas.

#9

Armando Capiró (AVE .298, SLU .492)

Agustín Marquetti (AVE .288, SLU .431)

Pedro Medina (AVE .295, SLU .483)

Por motivos que no viene al caso elucidar, estas leyendas capitalinas no coincidieron en las alineaciones todo lo que lo reclamaba la afición del Latinoamericano. No obstante, de vez en cuando pudieron coordinarse para legar algunas páginas bonitas.

#10

Víctor Mesa (AVE .317, SLU .502)

Jorge Luis Toca (AVE .319, SLU .517)

Oscar Machado (AVE .286, SLU .504)

Una terna estelar que fue clave en la conquista del tricampeonato villaclareño de la mano del sabio Pedro Jova. Tres jugadores sobrados de talento que, pese a la sucesión de éxitos, no renunciaron nunca al frenesí por la victoria.

#11

Héctor Olivera Jr. (AVE .323, SLU .500)

Rolando Meriño (AVE .314, SLU .491)

Alexei Bell (AVE .320, SLU .549)

He aquí la dinamita de la Segunda Aplanadora (también pesaba José Julio Ruiz, pero apenas dirimió cinco Series Nacionales). El veterano Meriño se rodeó de unos jóvenes que querían comerse el mundo… y lo hicieron en 2005, 2007 y 2008. Así pasa cuando la calidad llega con hambre.

TRÍO HR EXT CI #1 1077 2191 3858 #2 981 2016 3384 #3 987 1992 3554 #4 896 2141 3806 #5 785 1532 2648 #6 740 1499 2879 #7 683 1599 3117 #8 664 1605 2814 #9 590 1372 2652 #10 580 1379 2400 #11 478 1365 2308

