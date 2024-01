LA HABANA, Cuba. – El campeón olímpico, mundial y europeo Pedro Pablo Pichardo abandonaría Portugal, donde reside, por conflictos con su club Benfica, una situación que podría complicar el proceso de naturalización de otros atletas cubanos en la nación lusitana a siete meses de los Juegos Olímpicos de París.

En Portugal aguardan por su nueva ciudadanía hace más de un año los velocistas Reynier Mena y Roger Iribarne. Este año se les unió el saltador Juan Miguel Echevarría, también alistado en el Benfica desde agosto.

El presidente del Comité Olímpico Portugués teme que la polémica sobre la concesión de la ciudadanía a Pedro Pablo Pichardo perjudique los procesos de otros deportistas y ha denunciado “un cambio de actitud” en los servicios de naturalización.

En una entrevista con la agencia Lusa, José Manuel Constantino revisó la polémica que involucra al actual campeón olímpico de triple salto, y a Nelson Évora, medallista de oro en Beijing 2008. También habló de las más recientes declaraciones de Pichardo al diario Récord, en las que lamenta que en Portugal no se valore el atletismo.

“Llegado a este punto, mi convicción es que Pedro Pichardo dejará Portugal. No cambiará de nacionalidad (eso es lo que creo, puedo estar equivocado), pero abandonará Portugal. Probablemente buscará un club que le pague bien, porque, mientras tanto, la relación con el Benfica, por la relación con la coordinadora del proyecto olímpico (Ana Oliveira) es la peor posible. No pueden verse. Y, por parte del Benfica, nunca hubo capacidad de superar esta situación”, constató.

En marzo, Évora, en una entrevista radial, afirmó que Pichardo había sido “comprado”, poniendo en duda la rapidez de su proceso de naturalización (unos meses), a diferencia de otros casos, como el suyo. Évora nació en Costa de Marfil.

“Esto generó otro problema, de enorme gravedad. Como resultado de esta controversia, se produjo un cambio en la actitud de los servicios de reconocimiento de la nacionalidad (…) respecto de los requisitos para la concesión de la ciudadanía portuguesa en la aplicación del régimen de excepcionalidad previsto por la ley. No sé si es una orientación política, si es de carácter estrictamente deportivo, pero leí algunas de las opiniones que se emitieron sobre deportistas en espera de su naturalización y es algo perfectamente ridículo, completamente ignorante”, advirtió el directivo olímpico, que visitó La Habana en septiembre de 2022.

Una fuente cercana a la Comisión Cubana de Atletismo comentó a CubaNet, en condición de anonimato, que considera que Mena, Iribarne y Echevarría “no tienen las puertas cerradas para competir por Cuba” en caso de que vean frustrados sus trámites para hacerlo por Portugal en los cercanos Juegos Olímpicos, “pero el reloj corre en su contra”, acotó.

Constantino aludía a Agate de Sousa, a Iribarne y Mena. El primero, de Sao Tomé y de 23 años, tiene la cuarta mejor marca mundial del año en salto de longitud, Iribarne la quinta mejor marca europea en los 110 metros con vallas en el año y Mena mejor marca personal de 9,99 en los 100 y llegó a realizar el décimo mejor tiempo histórico de los 200 con 19,63.

“Considerar que estas notas curriculares no son suficientes para otorgar la disposición que permite la exclusión de cinco años (en el proceso de naturalización) o, dicho de otro modo, esperar cinco años para que estos deportistas representen a Portugal es una decisión que, desde un buen punto de vista, carece de justificación”, argumentó

Echevarría, por su parte, es subcampeón olímpico de salto de longitud en Tokio 2020.

Meses de conflictos

Ya en marzo Constantino se mostró “preocupado” y sorprendido por “la escalada” del intercambio de palabras entre Nelson Évora y Pedro Pichardo. El cubano fue elegido en 2022 como mejor deportista del año y recibió honores de las principales autoridades del país por sus galardones olímpicos y mundiales.

En una entrevista con Récord el triplista santiaguero dejó entrever no sentirse debidamente valorado y señaló con el dedo a varias personas de la estructura del club especialmente a Ana Oliveira, directora deportiva.

Pichardo reveló que su idea es dejar el Benfica para seguir su carrera en otro país y rechazó ser tachado de desagradecido con el club si se concreta su despedida.

Contactado por Diario de Noticias, el Benfica comentó que no tenía nada que decir al respecto. Sin embargo, según una fuente consultada por ese medio, el club se niega a “ser rehén de los caprichos del campeón olímpico al que ha dado las mejores condiciones que jamás haya tenido un atleta en Portugal”.

De acuerdo con ese periódico, la coordinadora de proyectos olímpicos del club, Ana Oliveira, arremetió contra el cubano y llegó a decirle “malo, injusto, ingrato y mentiroso”.

Pichardo se quejó de la falta de apoyo del club y de tener fondos impagos. Después que salió de Cuba, Pichardo fichó por el Benfica en abril de 2017 y empezó a competir por Portugal en 2019. A estas alturas ya ganó todo lo que había que ganar. En agosto se perdió el Mundial de Budapest debido a una lesión y un dolor lumbar.

“Quiero intentar salir de buena manera, porque estoy agradecido al Benfica por lo que hizo por mí. Mi motivación para querer irme es porque me gustaría ser más valorado por lo que he logrado a lo largo de los años”, declaró Pichardo.

“Como todavía tengo contrato con el club, por ahora no es ético estar hablando de otro país. Pero eso no significa quedarse en Portugal”, añadió.

Sobre la posibilidad de que los aficionados del Benfica y los portugueses en general le acusen de ingrato, Pichardo respondió a Récord: “Por eso estoy hablando con el Benfica y no es nuevo. Pero ahora tengo la oportunidad de explicarlo, para que los aficionados del club y los portugueses sepan por qué quiero irme. Ya lo he logrado casi todo y siento que no me valora” .

Pichardo también comentó en otra parte de su entrevista: “Quiero irme a otro lugar para continuar mi vida, tengo que hacer algo por mi familia. No puedo volver a Cuba. Tengo tres hijas pequeñas que necesitan ir a la escuela, necesitan seguro médico y otras cosas. Si no haces nada ahora, serán ellos los que sufrirán en el futuro. No quiero enojarme con nadie y tampoco quiero que ellos se enfaden conmigo. No quiero que el Benfica y los portugueses me vean como un desagradecido y me digan ‘Ah, llegaste aquí, ya tienes los documentos portugueses, te vas a otro país’. Nada de eso. Solo quiero que entiendas mis razones”.

