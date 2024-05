Choque cubano en Florida: Kevin Brown y Umara batallarán por el Título de la AMB

MADRID, España.- Este viernes 31 de mayo, los aficionados del boxeo serán testigos de una pelea entre dos talentosos boxeadores cubanos: Kevin Brown e Idalberto Umara. En una cartelera organizada por Boxlab Promotions, el combate se llevará a cabo en el Hotel Caribe Royale en Orlando, Florida, y será transmitido mundialmente por DAZN. En juego está el título intercontinental de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), un honor que ambos pugilistas ansían.

Kevin Brown, de 30 años, viene de obtener su primer título profesional el año pasado al ganar el cinturón Continental de las Américas de la AMB en una pelea de 10 asaltos en el mismo escenario de este viernes. Brown ha estado entrenando intensamente bajo la tutela del reconocido entrenador Ismael Salas y se siente preparado para la batalla. En reciente entrevista con Jorge Ebro para el El Nuevo Herald, Brown compartió sus sensaciones sobre el enfrentamiento y su carrera hasta el momento.

“La idea de pelear contra un cubano no me gustó porque con tantos boxeadores que hay en el mundo entero vengan a ofrecerme este combate. Es el principio de la carrera de los dos. Pero yo estaba involucrado de lleno en la preparación. Mi campamento ha sido superbueno, concentrado con el profesor Ismael Salas. Todo funciona muy bien. No quise perder la oportunidad. Si no se atrasaba todo. Asumí el reto con toda la seriedad’’, expresó Brown.

A pesar de sus reservas iniciales, Brown reconoce la importancia de la pelea y no subestima a su oponente, que tiene un récord de de 12-2, 8 KO. “Para mí es una pelea más. Yo no subestimo a ningún peleador porque cuando subes encima del ring estás arriesgando la vida. Este es un deporte bien fuerte, donde cada peleador debe ir bien preparado. Cuando me vea con la mano arriba será otra cosa. Yo voy a ir a arrancar cabeza”, añadió.

Kevin Brown, originario de Nuevitas, Camagüey, comenzó a practicar boxeo desde pequeño y ha acumulado una impresionante lista de logros. A los 11 años, obtuvo bronce a nivel nacional en los Juegos Escolares Nacionales y, entre 2006 y 2009, ganó el título de Cuba en varias divisiones de peso. En 2011, se coronó campeón en el Campeonato Mundial de Boxeo en Kazajstán y, a los 18 años, fue semifinalista en Chechenia y Campeón Mundial Juvenil en los 64 kilogramos.

El pugilista abandonó la delegación cubana en marzo de 2022 durante una escala en el aeropuerto de Tocumen, Panamá, mientras viajaba al Campeonato Continental Élite Masculino y Femenino de Boxeo en Guayaquil, Ecuador. Desde entonces, ha estado persiguiendo su sueño profesional en el boxeo.

“Me siento contento con mi carrera. No me comparo. Cada persona tiene su paso. He visto a grandes peleadores con más o igual calidad que yo quedarse. Yo todavía sigo aquí. Quisiera más, siempre tengo esa ambición para crecer. Mi equipo de promoción ha hecho buen trabajo. El que más rápido corre es el que primero tropieza. La vida te da señales y cuando pasan las cosas es por algo. Llevo 19 años en mi carrera deportiva. Prefiero hacer las cosas bien y no rápido’’, reflexionó Brown.