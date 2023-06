MIAMI, Estados Unidos. – En 1960, con apenas 10 años, Carlos Álvarez, el futuro receptor estrella y All-American, huyó a Miami junto a su familia para escapar de la Revolución encabezada por Fidel Castro. Debido a su velocidad en el campo de juego, los medios de la época lo apodaron “El Cometa Cubano”.

“Mi familia y yo llegamos a EE.UU. en 1960 y resultó que la casa que compramos en North Miami estaba cerca de un Boys Club”, contó Álvarez en una entrevista. “En ese lugar descubrí el fútbol americano. Prácticamente me enamoré de él casi de inmediato. Lo que realmente alimentó mi amor por el deporte fue mi deseo de convertirme en un estadounidense. Me di cuenta de que el fútbol americano, y no el béisbol, era el verdadero deporte estadounidense”, agregó.

Durante su etapa en la North Miami Senior High School, Álvarez llamó la atención como running back. Famoso por su increíble velocidad, atrajo la atención de numerosas universidades. Finalmente, decidió seguir los pasos de sus dos hermanos mayores y se matriculó en la Universidad de Florida. En 1968, se unió al equipo de los Gators, donde causó un impacto inmediato, especialmente después de cambiar de medio ofensivo a receptor abierto.

“El fútbol, como deporte, es una lucha”, explicó Álvarez. “Es una lucha física y mental. Pero, es una lucha que haces en grupo y en última instancia con tus amigos. Eso es lo que amé de todo mi carrera de juego”, explicó.

En 1969, Álvarez se convirtió en una de las estrellas de los Gators, que serían conocidos como los “Super Sophs”. Junto con el legendario quarterback John Reaves, lideró a los Gators a su entonces mejor récord de 9-1-1 en su segundo año.

A pesar de una lesión de rodilla que sufrió durante su carrera en los Gators, fue seleccionado por los Dallas Cowboys en el Draft de la NFL de 1972. Sin embargo, decidió comenzar la próxima fase de su vida al ser aceptado en la Escuela de Derecho de la Universidad de Duke.

“Para cuando dejé Florida, mi rodilla ya no podía más”, explicó. “Afortunadamente, entré en la facultad de derecho de Duke para comenzar mi carrera legal”.

Después de graduarse de Duke, se convirtió en profesor de Derecho en la Southern Methodist University. Siguiendo los pasos de su padre y sus hermanos mayores, abrió su propia práctica legal y ha sido un abogado practicante exitoso desde entonces.

“El fútbol realmente me preparó para mi carrera en Leyes al ayudar a inculcarme un sentido de disciplina”, ha explicado el exfutbolista nacido en Cuba. “La disciplina significa que eres capaz de programarte a ti mismo, como estás haciendo tus entrenamientos a lo largo del día. No puedes desperdiciar tu tiempo. Te disciplinas para lograr objetivos. Planeas lo que es necesario para alcanzar tu meta”.

A pesar de estar retirado del deporte desde hace casi 50 años, Álvarez sigue siendo un fanático acérrimo de los Gators y reconoce que aprendió algunas lecciones fundamentales jugando al fútbol americano.

“El fútbol es realmente genial para enseñar cómo lidiar con los éxitos y fracasos de la vida”, ha dicho El Cometa Cubano. “Cada vez que pierdes, aprendes algo. Cada vez, aprendes algo valioso de tus pérdidas que te ayuda más tarde en la vida. Nada se desperdicia en una pérdida si aprendes de ella”.