MADRID, España.- El exboxeador bicampeón olímpico cubano Mario Kindelán, que actualmente se encuentra en Bahréin a través de gestiones personales, en reciente entrevista con la periodista Julita Osendi ofreció declaraciones de denuncia a las autoridades deportivas cubanas y el régimen.

En su conversación explicó a Osendi que el Gobierno de la Isla le había negado la posibilidad de viajar a Bahréin, donde ahora es entrenador del Grappling Club, pero gracias a “la magia de internet”, desde ese país contactaron directamente con él.

“Por un mensaje que me llegó por Facebook en el cual mostraban interés en que yo entrenara a un grupo de púgiles, me explicaron las condiciones y por supuesto que acepté. A los dos meses estaba listo y cuando llegué aquí fue que me enteré de que ellos habían mostrado interés en mi trabajo desde hacía tiempo, pero que llamaban al INDER”, relató.

Kindelán también reveló lo sucedido en su pelea contra el británico Amir Khan, organizada por las autoridades sin su consentimiento y por la que el Gobierno cubano cobró un cuarto de millón de dólares.

“Yo regresé de Atenas (2004) y estuve ocho meses inactivo, sin entrenar. Entonces me avisan que Cuba había aceptado una pelea entre el inglés y yo. ¿Puedes imaginar? Yo hacía ocho meses que no veía actividad, que no entraba a un ring, que no hacía una pesa, es más que no iba a La Habana. Y claro que mi respuesta fue un rotundo no. Cuando llego al INDER me explican que ya se había cobrado un dinero, que esa pelea no iba a ser divulgada en el país, que era un combate para tratar de unir las relaciones entre Gran Bretaña y Cuba ¡tremenda muela! Y por supuesto, no acepté”, relató.

“El promotor de American, Frank Warren”, continúa Kindelán, “había pagado un cuarto de millón de dólares por esa pelea al organismo INDER; que claro yo no lo supe hasta ese momento. O sea, conmigo nunca contaron: un títere ¿o no? Increíble a un deportista como yo, siempre fiel, ¿de qué me valió? Se iban a endosar el dinero, así como así, sin yo saber nada”.

El multicampeón también consideró que quienes dirigen actualmente en Cuba, “no saben nada de deporte”, lo que hacen es “robar”.

Mario Kindelán denunció además que, a pesar de su vida dedica y comprometida con el deporte cubano, desde su retiro, hace más de 15 años, fue olvidado.

“La Escuela Cubana ha dado módulos, por ponerte un ejemplo, y después de 16 años la Federación de Boxeo me hizo llegar alguna indumentaria deportiva y hace ocho meses recibí un par de tenis. Fíjate bien, tras 16 años, un módulo y hace ocho meses, unos tenis”, explicó.

Asimismo, aseguró que desde el 2004 jamás ha tenido nada que agradecerle al INDER. Su precaria situación, “un calvario de necesidades que solo su familia y amigos cercanos conocen”, le obligaron a vender “lo más grande que tenía materialmente hablando”: sus medallas de Sydney y Atenas.