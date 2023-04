MADRID, España.- A menos de dos semanas de iniciada la Serie Nacional de Béisbol (SNB) 62 han sido varios los peloteros que han causado baja; algunos porque han emigrado, otros sancionados y, como ha trascendido recientemente, otros han decidido no participar por los bajos salarios que reciben.

Entre esta última razón el caso más reciente es el del joven pelotero Yasiel González, quien jugaba en la actual temporada para los Cachorros de Holguín.

Según confirmó esta semana la página deportiva Colada Power, la separación de González se debe a “las cuotas salariales tan bajas” que recibía.

No obstante, el pelotero se ha mantenido apoyando al equipo desde las gradas del estadio Calixto García; como refleja una foto compartida en Facebook por Colada Power.

Poco antes, por los mismos motivos causó baja el tunero Rafael Viñales, inicialista de Agricultores en la Liga Élite.

En entrevista concedida al periodista Orlando Cruz, del telecentro Tunas Visión, Viñales explicó: “No pienso incorporarme con el equipo, eso se basa principalmente en que en los últimos tiempos a pesar de mis resultados creo que no se me ha tenido mucho en cuenta y bueno, la otra parte, que es la principal, es la situación económica en la que estamos, es algo muy incómodo, muy difícil. Me parece que ahí no la voy a resolver, entonces voy a tener que dedicarme a otras cosas para poder ayudar a mi familia”.

Sobre estas bajas por motivos salariales, el periodista deportivo Yasel Porto comentó que “han sido y serán muchos más los que tomarán otro camino y nadie tendrá elementos ni razón para cuestionarlos”.

Porto precisó que los peloteros regulares de la Serie Nacional cobran 3 500 pesos. “Con una tasa de inflación por las nubes que ha disparado el valor de todo en la Isla”, comenta, “está claro que esos 3 500 pesos es una cifra bien baja, que no alcanza para casi nada”.