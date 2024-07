Triatletas en el Sena: Preocupación por nivel de bacterias en el río

SAN LUIS POTOSÍ, México.- Un atleta olímpico ha vomitado 10 veces poco después de terminar este miércoles la prueba de triatlón masculino en el río Sena, aplazada por la contaminación del agua fluvial.

La prueba, prevista para el martes 30 de julio, fue pospuesta por considerar las autoridades que el agua estaba “demasiado contaminada”, según confirmó el sitio deportivo ESPN.

Este miércoles 31 de julio por la mañana se dio luz verde al triatlón pero lamentablemente un atleta enfermó poco después de terminar.

El canadiense Tyler Mislawchuk, de 29 años, que terminó en novena posición, declaró tras la carrera: “No he venido aquí para quedar entre los 10 primeros, pero lo he dado todo. Fui a por todas, no me arrepiento, vomité 10 veces”. Aunque las autoridades deportivas no han confirmado si los vómitos se produjeron por la calidad del agua del río, el hecho se produjo en medio de fuerte preocupación por la salud de los atletas que competirían en el Sena.

Antes del triatlón del miércoles, los organizadores dijeron que las pruebas masculina y femenina sólo tenían un 60% de posibilidades de celebrarse porque el agua del río Sena no estaba lo suficientemente limpia.

El gobierno francés se ha gastado 1.400 millones de euros intentando transformar el Sena en una vía fluvial que no enferme a los atletas.

A pesar de sus esfuerzos, el evento tuvo que aplazarse. El Triatlón Mundial declaró en un comunicado: “Tras una reunión sobre la calidad del agua celebrada el 30 de julio a las 3:30 de la mañana a la que asistieron París 2024, representantes del Triatlón Mundial y sus Delegados Técnicos y Médicos, el Comité Olímpico Internacional, Météo France, la Ciudad de París y la Prefectura de la Región de Île-de-France implicados en la realización de pruebas de calidad del agua, se ha tomado la decisión de posponer la prueba de triatlón masculino que debía celebrarse el 30 de julio a las 8 de la mañana”.

Un atleta llegó a decir que había recurrido a no lavarse las manos para reforzar su inmunidad antes de la prueba. “Como preparación para esta carrera, sabía que iba a haber cierta exposición al E. coli. Así que he intentado aumentar mi umbral de E. coli exponiéndome a un poco de E. coli en la vida cotidiana”, dijo el estadounidense Seth Rider.

Bacterias en el Sena

Durante meses, los franceses han analizado muestras del río en busca de bacterias E. coli y enterococos, indicadores de materia fecal, así como de otros patógenos. Cuando los niveles de E. coli son altos, los bañistas corren el riesgo de contraer enfermedades gastrointestinales.

Según ESPN, a causa de la lluvia que cayó el viernes y sábado en París, las cloacas se desbordaron y se vertieron al río sin pasar por las depuradoras, provocando contaminación por las bacterias fecales.

Según The Conversation, los deportistas de triatlón podrían “sufrir síntomas gastrointestinales, infecciones oculares y cutáneas y enfermedades respiratorias”.

“El riesgo para los atletas aumenta por la supresión del sistema inmunitario, que puede ser consecuencia de la competición y el entrenamiento intensivos”, escribieron Jamie Wilks, doctorando en Ecología del Deporte, y Lois Mougin, especialista en Fisiología del Ejercicio y el Medio Ambiente de la Universidad de Loughborough.