Atleta Ely Malik Reyes: “Las personas trans existimos y estamos en la sociedad”

LA HABANA, Cuba. – Ely Malik Reyes se convirtió este sábado en el primer deportista trans que participa en un torneo oficial en Cuba. El hecho ocurrió en una competencia de Artes Marciales de la séptima versión de la Cuban Fighting League celebrada en las instalaciones del Parque Martí, en La Habana. El joven, de 26 años, compitió en la modalidad sanda con el equipo Sparta en la división de 60-65 kilogramos. Aunque no pudo vencer en el combate, Malik abrió por fin un camino a los atletas trans de la Isla.

En conversación con CubaNet, Malik agradeció a su entrenador Frank Cazón Cárdenas por la confianza y el empeño; y dijo que espera que su participación en esta liga contribuya a visibilizar a la comunidad trans en Cuba.

―¿Cómo te sentiste en la pelea?

―Con la pelea me sentí bien, no obtuve el resultado que buscaba, pero sé que las próximas serán mejores. En esta podía dar mucho más.

―Fue un combate histórico…

―Sí, significa mucho no solo para mí sino para mi equipo, mi entrenador y la comunidad trans. Luchamos mucho y pusimos mucho empeño para llegar a este punto. Este es el inicio de la historia que esperamos que venga con muchas victorias.

―¿Cómo te preparaste para llegar hasta aquí?

―Yo hago deporte desde bien chiquito. Empecé a los ocho años y esa se volvió mi pasión. Cuando empecé mi transición hablé con mi entrenador y él me dio su apoyo para llegar hasta este combate. Verdaderamente él dio todo para llevarme hasta este punto; gran parte del mérito de todo esto es de él.

Yo soy el atleta, pero por detrás hay mucho trabajo y personas involucradas, desde mi entrenador hasta los padres de los demás compañeros que te apoyan como si fueras un hijo más. Mi familia estuvo al pie de guerra en todo momento y mi novia está siempre al pendiente de mis descansos y alimentación. Mi equipo me reta cada día a superarme.

―¿Cómo es tu rutina de entrenamiento?

―Mi rutina es fuerte, intensa. Trabajamos el aspecto físico y el técnico siempre con el inmediato superior para buscar el máximo de nuestro rendimiento. Entreno todas las semanas y para este combate entrené dos veces diarias durante casi dos meses.

―¿Cuál es tu máxima aspiración como deportista?

―Mi meta es tener una carrera deportiva exitosa, cosechar logros y experiencias. El deporte va más allá de ganar o perder, es enriquecedor en muchos aspectos. Y quiero que las personas trans vean que se puede llegar lejos; solo se trata de ponerle empeño.

―¿Has enfrentado algún tipo de discriminación en el ámbito del deporte cubano?

―Verdaderamente hasta ahora no. Entreno en la misma academia desde que soy niño; he visto pasar muchas personas por ella y puedo decir que siempre he sido respetado. Mi equipo me respalda y soy uno más de ellos. Fuera de mi academia también he tenido respeto por lo menos de las personas que se acercan a mí. Entrenadores y alumnos interactúan conmigo siempre desde el respeto. En el deporte, el equipo y el entrenador son puntos muy fuertes: según como te traten ellos los demás lo harán y yo he sido bendecido con un entrenador maravilloso que aparte de prepararnos físicamente nos enseña valores, por lo que tengo un equipo que es una roca. En este evento ya muchos me habían visto, pero desde otro punto, que es el de la esquina acompañando a los atletas en sus peleas. Cuando se invirtieron los papeles y fui yo quien salió a pelear, nada cambió.

―Tu logro por fin va a abrir un camino para otros atletas trans en Cuba…

―Espero que sea de ayuda. Las personas trans existimos y estamos en la sociedad: somos vecinos, amigos, padres, hijos pero sobre todo humanos. Espero por lo menos aportar un granito de arena y que mis acciones ayuden a la comunidad; es necesario.

―¿Tienes planificada alguna próxima competencia?

―Fecha exacta no sé aún; acabo de terminar una, pero sí espero que en un periodo corto de tiempo esté de nuevo en acción. Por ahora estaré entrenando de nuevo, preparándome para lo que viene.