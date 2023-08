MADRID, España.- El Campeonato Nacional de Liga de Primera División de España correspondiente al 2023-2024 comenzó este fin de semana y se extenderá hasta el domingo 26 de mayo de 2024.

Tras haberse disputado la mayoría de los partidos de esta primera jornada del torneo, conocido como La Liga, encabezan la tabla de posiciones Osasuna, Real Madrid y Rayo Vallecano. Los tres equipos vencieron (0-2) fuera de casa al Celta de Vigo, al Athletic Club de Bilbao y al Almería, respectivamente.

El Real Madrid vivió el debut del centrocampista inglés Jude Bellingham, quien no desaprovechó su primera oportunidad con los merengues para anotar. Según los pronósticos, Bellingham, con 20 años recién cumplidos, ha llegado al Madrid para hacer historia.

Un partido tenso de la jornada fue el choque entre el Barcelona y el Getafe, vivido en el Coliseum Alfonso Pérez, donde no llegaron los goles pero sí varias tarjetas amarillas (ocho para el Getafe y dos para el Barça) y expulsiones, incluida la de Xavi Hernández. Fue expulsado por salir del área técnica con los brazos en alto hacia la zona del cuarto árbitro.

“El otro día tuvimos una reunión con los árbitros y el primer cambio en la norma nos dijeron que iba a ser que entenderían más a los entrenadores. No tiene importancia mi expulsión. Importa lo que pasó en el terreno de juego. Lo intentamos de todas maneras, pero no hemos podido. Creo que merecimos ganar, pero no ha sido suficiente. Una pena. La responsabilidad la tiene el árbitro. No controla el partido, se le va de las manos”, dijo el entrenador del Barcelona.

Los últimos partidos de la jornada se disputarán este lunes. Cadiz y Alavés se enfrentarán a la 7:30 de la tarde, hora local; y Atlético Madrid y Granada a las 9:30 de la noche.

Como todos los años, La Liga tendrá esta temporada 38 jornadas y 380 partidos. El actual campeón del certamen es el Barcelona, que en 2022-2023 alcanzó su título 27. Mientras que el Real Madrid es el club que más copas reúne, con 35.