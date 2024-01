MIAMI, Estados Unidos. – El presidente de la Federación de Peloteros Profesionales Cubanos (FEPCUBE), Armando Mandy Llanes, dijo a El Nuevo Herald que, pese a los últimos acontecimientos, que incluyen la cancelación de la Serie Intercontinental de Béisbol por presiones del régimen cubano y el Gobierno de Colombia, el Dream Team seguiría adelante.

Interrogado sobre la cancelación de la Serie, Llanes aseguró que fue un momento “difícil”. ““Fue difícil. Desde que empezaron los truenos y los rayos sabíamos que podíamos llegar a una situación como esta, donde a 90 millas de aquí les está doliendo lo que estamos haciendo en la Federación. Este es un grupo de 11 que nos hemos unido para llevar esta visión, este sueño adelante. Por eso hablamos de One Team, One Dream’’, explicó.

Más adelante, el funcionario recalcó que la cancelación del evento deportivo no provocó la sorpresa de los integrantes del equipo. “De verdad, no nos sorprendió”, dijo. “Pusieron trabas, que no pudiéramos usar el nombre, que no pudiéramos usar la bandera. El objetivo era ir a jugar y estando allí íbamos a decir quiénes somos y qué hacemos. Si jugábamos contra Japón y se cantaba su himno en dos minutos, pues yo quería dos minutos de silencio’’.

Asimismo, aseguró que el equipo de FEPCUBE tiene “un contrato firmado de cinco años para estar en la Serie Intercontinental”, aunque no precisó cuáles serían los próximos pasos de la novena.

En otro momento de su entrevista con El Herald, Llanes señaló que fue el Gobierno de Colombia, y no el pueblo, “el que se juntó” con el régimen de Cuba “para hacer esto que sabíamos que podía llegar [cancelar la Serie]”.

“Empujaron al Team Rentería a un punto donde le iban a quitar el apoyo y Édinson Rentería dijo que ‘Si ellos no vienen, yo cancelo el torneo’. Por eso le quiero dar las gracias al Team Rentería, a Édinson y su equipo por estar con nosotros. Gracias al pueblo de Colombia por estar con nosotros. Han estado criticando lo que ha pasado con el gobierno. Pero sabes qué, a esta gente a 90 millas poca cosa, poco caso’’, contó Llanes.

El pasado lunes también trascendió que el realizador audiovisual Ian Padrón, hasta ese momento representante de prensa del equipo deFEPCUBE, renunciaba a su cargo por “razones personales”.

“Es mi deber comentarles que por razones personales que ya todos conocen, mi colaboración como vocero y PR de esta organización es inviable”, escribió Padrón en su perfil de Facebook. “Seguiré apoyándolos, pero sin ningún cargo dentro de la organización y con la libertad personal que es irrenunciable para cada uno de nosotros”, agregó.

El domingo anterior se supo que el expelotero de Grandes Ligas Yunel Escobar había anunciado su salida del equipo de FEPCUBE. En una publicación de redes sociales, el atleta dijo que se trataba de una decisión estrictamente personal y que no estaba relacionada con ningún jugador ni miembro de la dirección de la FEPCUBE.

“Para mí lo fundamental es tener un camino claro hacia los objetivos que buscamos alcanzar, teniendo en cuenta quiénes somos y a quiénes representamos”, escribió en una historia de Instagram.

Posteriormente, añadió: “Me entregué originalmente a esta causa con la creencia de que debíamos tener una actitud firme y segura hacia un objetivo colectivo”.

El mismo fin de semana, también fue noticia el pronunciamiento del cantante cubano Yotuel Romero sobre el cambio de nombre del equipo de la FEPCUBE, de “Patria y Vida” a “Dream Team”.

El exmiembro de Orishas expuso que los propios integrantes de la FEPCUBE decidieron adoptar otro título. Y agregó: “Nunca fuimos informados de que usarían el nombre de ‘Patria y Vida’ con ese propósito [la búsqueda de financiamiento]. Dadas estas diferencias en comunicación, visión y objetivos, tomamos la decisión de desvincularnos inmediatamente”.

