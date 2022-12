CDMX, México-. Sin importar el resultado del partido de mañana entre la selección de Argentina y Francia, Lionel Messi se ha ganado un espacio entre los más grandes futbolistas de la historia. El jugador de 35 años es una leyenda en todo el mundo y ha sido clave para que la selección de su país llegue a esta final. Sin embargo, Messi anunció hace unos días que la Copa Mundial de Catar 2022 sería la última de su carrera, y por tanto su última oportunidad de levantar el anhelado trofeo.

Cubanet ha preparado 10 datos para que conozcas al ídolo argentino. Echa un vistazo.

1. Messi, que mide hoy 1.70 metros, podría haber sido 10 o 15 centímetros más bajo. De niño, se le diagnosticó una deficiencia de la hormona del crecimiento que le iba a frenar el normal desarrollo.

Sin embargo, pudo recibir un costoso tratamiento que le ayudó con su padecimiento. Los costos corrieron a cargo del Club Barcelona que lo fichó cuando tenía 13 años.

2. Debutó con 7 años en la escuela de fútbol infantil de Newell’s Boys. En su debut marcó 4 goles.

3. Sus principales aficiones: dormir, dormir mucho y los video juegos.

4. Su comida favorita es la milanesa de pollo con tomate, especialmente la que hace su mamá. Por ello recientemente un restaurante argentino comenzó a vender un platillo de esta receta con el rostro del jugador.

5. Debutó de forma oficial con el primer equipo del Barcelona el 16 de octubre de 2004, ante el Espanyol.

6. Tiene en su poder el récord del Balón de Oro (siete veces lo ha ganado). En este apartado impuso otro récord: ganó este premio en cuatro ocasiones consecutivas (2009-2012).

7. Casi todas las veces que Messi anota apunta al cielo con sus dedos. ¿Por qué lo hace?

“Hago esto porque le dedico mis goles a mi abuela. Ella me llevaba al fútbol pero ahora no puede ver adónde he llegado. De todas formas, ella sigue ayudándome a mí y a mi familia”, dijo Messi hace unos años. Su abuela murió en 1998.

8. Messi logró el récord mundial de goles en el 2012 con 91 en total

9. Desde 2017 está casado con Antonella Roccuzzo y tienen tres hijos (Mateo, Thiago y Ciro). Él y Roccuzzo son pareja desde 2008, aunque se conocen desde la infancia.

10. Las autoridades españolas encontraron a Messi y a su padre culpables de defraudar al estado español por $4.68 millones relacionados con los derechos de imagen entre 2007 y 2009.

Por ello Messi tuvo que pagar $404.59 por cada día de la sentencia de 21 meses, totalizando $288,000. Su padre hubiese pasado 15 meses en la cárcel pero libróse al pagar una multa de $182,015.

