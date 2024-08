SAN LUIS POTOSÍ, México.- Funcionarios del régimen de Nicolás Maduro secuestraron a la jefa del Comando Con Venezuela en el estado Portuguesa y coordinadora del partido Vente Venezuela en esa entidad, María Oropeza.

Oropeza fue llevada a la fuerza la noche de este martes por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) del régimen chavista. Los oficiales ingresaron a su vivienda después de romper a golpes la puerta y sin orden judicial, mientras Oropeza transmitía en directo por Instagram.

Están ingresando a mi hogar de manera arbitraria, no hay ninguna orden de allanamiento, están destruyendo la puerta. Yo no soy una delincuente, solo soy una ciudadana más que quiere un país distinto, y a mí siempre me acompaña Dios y la Virgen”, afirmó en el video.

También se escucha en la transmisión cuando los agentes represores piden a Oropeza caminar “rapidito” y que “colabore”.

La abogada y opositora había criticado previamente la llamada “Operación Tun Tun” que supone una “persecución política contra los venezolanos que defienden la verdad”.

La líder opositora María Corina Machado denunció el secuestro de su aliada en Portuguesa y explicó que Oropeza “ha sido fundamental en la organización y unión de los ciudadanos” en esta entidad llanera de Venezuela.

Los propios agentes del régimen publicaron en sus redes sociales un video de la detención al que le pusieron música de Freddy Krueger y lo editaron para burlarse de Oropeza y aterrorizar a la población.

La “operación Tun Tun” es persecución política contra los venezolanos que defienden la VERDAD, y la verdad es que @EdmundoGU es el Presidente Electo de Venezuela, elegido por una inmensa mayoría el pasado 28 de julio.



Seguimos luchando hasta el final junto @MariaCorinaYA pic.twitter.com/3eU9mZzsd0 — María Oropeza (@mariaoropeza94) August 6, 2024

“Uno, dos, Freddy viene por ti… Tres, cuatro, mejor cierra la puerta… Cinco, seis, coge tu crucifijo”…, se oye en la nueva versión.

La líder opositora María Corina Machado denunció este miércoles la detención forzosa y escribió: “Es la Coordinadora de Comando Con Venezuela en Portuguesa y ha hecho un trabajo extraordinario uniendo y organizando a los ciudadanos de su estado. El régimen acaba de llevársela por la fuerza y no sabemos dónde se encuentra”.

Numerosas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, Ladies of Liberty (LOLA), exigieron la liberación de Oropeza y el cese de la persecución.

Ella es María Oropeza. Una joven extraordinariamente valiente, inteligente y generosa de Portuguesa.



Es la Coordinadora del @ConVzlaComando en Portuguesa y ha hecho un trabajo extraordinario uniendo y organizando a los ciudadanos de su estado.

El régimen acaba de llevársela por… https://t.co/lT0lv07u8P — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 7, 2024

Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se sumó al clamor por la libertad de la joven y aseveró que la detención “se suma al expediente de denuncias de crímenes de lesa humanidad del régimen” del gobernante Nicolás Maduro.

“Esta irracionalidad represiva debe ser detenida ya”, reclamó, al tiempo que cifró en más de mil las detenciones que ha llevado a cabo el gobierno de Venezuela durante las protestas por los resultados de las elecciones.

