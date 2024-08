MIAMI, Estados Unidos. – El activista Alexander Martínez Sucen, delegado del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) en San Cristóbal, Artemisa, fue detenido el pasado 8 de agosto después de que agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) irrumpieran por la fuerza en su vivienda, según denunció el Centro de Información legal Cubalex.

De acuerdo con la información, inicialmente los efectivos de la PNR entraron en la casa de Martínez Sucen e intentaron detenerlo sin ofrecer ninguna explicación. Más tarde ese mismo día, los agentes regresaron a la vivienda y procedieron al arresto sin ofrecer explicaciones sobre el motivo de la detención ni el paradero del detenido, precisó Cubalex.

Este tipo de detenciones sin justificación legal ha sido una táctica recurrente utilizada por las autoridades cubanas para intimidar y hostigar a opositores y activistas en la Isla, según han denunciado diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Martínez Sucen fue liberado el mismo día y amenazado con una multa durante su detención. Además, recibió una citación para presentarse en la unidad de la PNR de San Cristóbal al día siguiente, el pasado 9 de agosto.

Martí Noticias informó este lunes que la Policía de San Cristóbal advirtió a Martínez Sucen que estaba siendo investigado por sus reuniones con “elementos delictivos” y por no tener vinculación laboral.

“El 8 de agosto vino el jefe de Sector, invadió mi casa, sin pedir permiso y me cargaron y me llevaron la unidad porque yo no puse resistencia. Me detuvieron por pocas horas y me dijeron que al otro día tenía que presentarme, de lo contrario sería multado con 1.000 pesos”, dijo el activista al citado medio.

Asimismo, agregó que le fue redactada un “Acta de Advertencia” que indica que, supuestamente, se reúne “con personas que no están con el Gobierno, (…) que matan vacas, con elementos delictivos”.

“También decía [el acta] que me van a hacer un seguimiento por seis meses y que yo tenía que trabajar”, contó Martínez Sucen.

De acuerdo con Martí Noticias, el activista del MONR trabajó por alrededor de ocho años como bicitaxista, un oficio que tuvo que abandonar por la cuantía de las multas impuestas por el régimen. Martínez Sucen intentó escapar de la Isla por vía marítima, pero fue arrestado en Bahamas y devuelto a Cuba.

