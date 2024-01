MIAMI, Estados Unidos. – La artista cubana Yanela Brooks se encuentra actualmente en un “momento creativo muy bonito” mientras prepara su nuevo disco con colaboradores de la Escuela Superior de Música de la Isla, sefún contó en una reciente entrevista con la agencia de noticias EFE.

El nuevo álbum, según Brooks, es “un disco experimental” que no busca encajar en un molde tradicional, sino que explora diferentes géneros. Este enfoque creativo se refleja en su descripción del disco: “bien diferente porque abarca bastantes géneros”. El álbum ya cuenta con cuatro temas grabados y, según la joven cubana residente en España, ahora es el momento de “dejarlo fluir”.

Su trabajo anterior, Top of Cuba, fue un homenaje a sus raíces y contó con la colaboración de importantes figuras de la música cubana y la Sinfónica Nacional de Cuba. Más allá de ser una intérprete, Brooks también se ha establecido como compositora y arreglista musical con su álbum Boleros, nostalgia y algo más (2015).

Además, su regreso a La Habana para grabar el sencillo Cubanos por el mundo contó con la colaboración de estrellas del Buena Vista Social Club y el trabajo del cineasta Alejandro Pérez.

Con una voz descrita por EFE como “profunda”, Brooks ha compartido escenario con reconocidos artistas y grupos cubanos, incluidos Los Van Van, La Charanga Habanera, NG la Banda y Manolito Simonet. Su talento también la llevó a compartir escenario con artistas internacionales como Jon Secada, ganador de tres premios Grammy.

La carrera de Brooks comenzó en Guantánamo, donde creció en una familia de músicos y comenzó a actuar a los siete años. Con solo 15 años, ya lideraba su banda “Diana y las Chicas del Sabor”. Pero su salida de la Isla y su establecimiento en España marcó un punto de inflexión en su vida.

Su participación en el programa La Voz en España llevó su carrera a nuevos niveles y atrayendo la atención de figuras como Robert De Niro y Alejandro Sanz.

Uno de los momentos más difíciles de su carrera fue no poder interpretar a Celia Cruz en Broadway debido a problemas con su visado. A pesar de los esfuerzos, incluyendo gestiones consulares y hasta una petición a los reyes de España, no se logró resolver a tiempo.

“No pude hacer el musical porque no me podían hacer el visado porque no era española y perdí la oportunidad”, lamentó en su entrevista con EFE. “Estaba tan feliz y emocionada con eso, con interpretar a Celia, lo más grande que ha dado la música cubana en el mundo entero, pero al final las cosas suceden en su momento…”, agregó.

Actualmente, Brooks reside en Marbella, donde ha encontrado su hogar. Allí vive con su madre, su mejor amiga y principal apoyo.

