MADRID, España.- El actor cubano William Levy fue una de las cinco celebridades entrevistadas por la plataforma de streaming Canela Tv para la serie documental “Mi Vida”, estrenada recientemente; y que además de las declaraciones de las personalidades incluye videos caseros, fotos inéditas y material de archivo.

Durante la entrevista el galán caribeño dio detalles de su infancia en Cuba, su emigración hacia Estados Unidos, sus inicios en el cine y la televisión, entre otros.

En la conversación, de 50 minutos, Levy relató que durante su infancia en el pueblo pesquero Cojímar, en La Habana, dormía en una cama con tres personas más; y no había posibilidad de escoger lo que se quería comer.

“Hasta los 15 años nunca pude elegir qué quería comer. `¿Qué quieres comer?´, yo eso en Cuba nunca lo escuché, hasta los 15 años que llegué a Estados Unidos”, recuerda el actor, quien emigró al país norteño junto a su madre, su padrastro y sus hermanos.

No obstante, se siente orgulloso de haber nacido allí: “rodeado de los vecinos que tuve, de la gente que conocí, porque son de las cosas que me han hecho quien soy y me siguen haciendo quien soy, o sea me mantienen con los pies en la tierra”.

“Dejar a mi familia fue algo que me marcó mucho en mi vida y recuerdo que los primeros meses lloraba casi todas las noches, extrañaba a mi abuelita”, rememora.

En cuanto a las alegrías de emigrar se refirió a las “ganas de conocer la libertad, de llegar a un lugar donde puedas elegir qué quieras hacer y puedas hacerlo… de poder opinar sin ser criticado; eso te inspira a trabajar y a luchar por lo que quieres ser en la vida”.

En cuanto a su vida profesional, relató que antes de llegar a la actuación fue modelo, pero era un mundo que no le apasionaba demasiado.

Trabajando de modelo escuchó sobre un casting para un programa de televisión llamado “Protagonistas de novela”. Y logró entrar en el show, donde además conoció a Elizabeth Gutiérrez, su expareja y madre de sus dos hijos. “A partir de ahí me dediqué a perseguir este sueño (el de la actuación)”, explica.

Según relata, el irse a trabajar a México cambió su carrera. Allí se convirtió en galán de telenovelas y comenzó a ser muy querido por el público latino.

William Levy ha protagonizado las telenovelas La Tempestad, Sortilegio y El triunfo del amor, entre otras.

Para el cine ha intervenido en largometrajes como El fantasma de mi novia, Retazos de vida y En brazos de un asesino.

En agosto pasado William Levy comenzó el rodaje, en Tenerife, de la serie “Montecristo”, donde será el protagonista de este thriller de seis episodios.

Para estos cinco primeros capítulos de “Mi Vida” Canela TV entrevistó también a la actriz mexicano-polaca Ludwika Paleta, al actor brasileño Guy Ecker, a la actriz y presentadora venezolana Gaby Espino y al actor estadounidense Danny Trejo.

