MADRID, España.- Las telenovelas cubanas han cautivado a la audiencia a lo largo de los años con historias apasionantes, personajes memorables y, por supuesto, villanas que generan amor y odio a partes iguales. En este artículo, destacamos cuatro de estas mujeres que marcaron un antes y un después en la memoria del público: Doña Teresa, Amalia Hinojosa, Justina y Verena Contreras.

Doña Teresa: Interpretada por la talentosa Verónica Lynn en la telenovela Sol de Batey, Doña Teresa era una mujer cruel y despiadada que dominaba su ingenio con mano de hierro. Su odio hacia su sobrina la joven Rosario (Susana Pérez), a quien obliga a casarse en contra de su voluntad, la llevó a cometer terribles actos que la convirtieron en una de las villanas más odiadas de la televisión cubana. La magistral interpretación de Verónica Lynn, especialmente en la etapa en que Doña Teresa pierde la razón, luego de que los esclavos de su ingenio se rebelan y toman su hacienda, la reafirmóó como una de las grandes actrices del país.

En entrevista con la revista Cine Cubano Verónica Lynn explicó en una ocasión: “Ciertamente casi todas mis interpretaciones han estado dirigidas a asumir personajes negativos. (…) Esos mismos personajes me han llevado a la popularidad. Teresa Guzmán era malísima, inhumana, despiadada, sin embargo, es tan alentador que cuando he recorrido la Isla desde el Cabo de San Antonio hasta la punta de Maisí, incluso en el Escambray, rodeada de montañas, he oído decir a muchas personas: `Mira, mira, esa es la mujer de los pajaritos´. Obviamente se están refiriendo a Teresa Guzmán y, a través de ella, a mí. Eso realmente te llena de regocijo”.

Amalia Hinojosa: En la telenovela Pasión y Prejuicio, transmitida durante 1992 y dirigida por Eduardo Macías, Nancy González dio vida a Amalia Hinojosa, una mujer fría y calculadora que manipulaba a su antojo a todos a su alrededor para conseguir sus objetivos. Su principal obstáculo era la relación entre Beatriz (Dianelis Brito) y Marcos (Rini Cruz), a quienes separaba por las diferencias sociales y sus propios prejuicios. La actuación de Nancy González fue impecable, dotando al personaje de una complejidad que la alejaba del estereotipo de villana tradicional.

Sobre encarnar personajes negativos, Nancy González ha explicado: “Las malas, aunque no he hecho tantas –solo Amalia y María Antonieta–, me gustan mucho; no porque sean malas, sino porque son personajes muy ricos, muy llenos de vivencias y con un diapasón muy amplio de sentimientos y cualidades que las hace, no solo una persona que comete maldades, sino un ser humano que se equivoca en la vida en sus elecciones y procederes. Yo no creo en las villanas que dicen: ¡qué mala soy! ¡cómo disfruto ser mala!, pues las personas por más horrendas que sean consideran que tienen la razón y eso es lo que yo siempre mantengo como principio cuando me asignan estos roles: buscar sus razones para entender sus acciones”.

Justina: La criada Justina, interpretada por Isabel Santos también en Pasión y Prejuicio, era la mano derecha de Amalia Hinojosa. Sin escrúpulos y con una lealtad ciega a su ama, Justina era capaz de cualquier cosa para impedir el amor entre Beatriz y Marcos. La caracterización de Isabel Santos, llena de matices, le valió el premio DIVA a la Mejor Actuación en el Segundo Festival Internacional de Televisión y Video “Primavera Mujer”.

Verena Contreras: En la icónica telenovela Tierra Brava, Jacqueline Arenal interpretó a Verena Contreras, una mujer ambiciosa y manipuladora que luchaba por el control de la hacienda familiar. Su temperamento rebelde y su romance con Nacho Capitán (Fernando Hechavarría) la convirtieron en un personaje complejo que despertaba la fascinación y el odio del público.

En entrevista con la prensa, Jacqueline Arenal ha dicho: “Mira, conseguir que la gente te identifique por un personaje es sobre todas las cosas un privilegio, porque significa que has conseguido conectar con ellos de una manera importante. A mí me encanta que me sigan llamando en la calle como Verena, haber hecho esa conexión y ser recordada siempre por un personaje tiene sobre todo esa virtud. También te pone un listón muy alto, porque si has gustado por determinado personaje el público siempre se va a remitir a él a ver si el próximo lo considera a la altura, y aunque la gente me sigue llamando Verena, también me ha hecho saber siempre que valoran el resto de mi trabajo”.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.