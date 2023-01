MADRID, España.- Numerosas personalidades de la cultura cubana fallecieron en el año que acaba de concluir. Algunas por su avanzada edad, otras más jóvenes por enfermedad o de manera inesperada. La muerte de estas personas, que hoy recordamos en CubaNet, conmocionó a cubanos dentro y fuera de Cuba.

Gina Cabrera

Apenas comenzó el 2022, falleció la actriz y fundadora de la TV Cubana Gina Cabrera. Conocida como “la Reina del Drama en Cuba” por su labor como intérprete, murió a los 93 años en La Habana.

En 1953 la Revista Codazos la designó junto a Raquel Revuelta como una de las primeras actrices de la televisión. En 1954 se destacó por su participación en Humo del recuerdo, en Sueños de mujer y en otras obras de la literatura llevadas a la televisión. Incursionó en todos los géneros (comedias, tragedias, novelas, aventuras, teatro y programas infantiles, entre otros).

Suylén Milanés Benett

En el mismo mes murió la cantante y productora musical Suylén Milanés Benett con solo 50 años, debido a un accidente cardiovascular.

Suylén Milanés, hija mayor del trovador Pablo Milanés y Yolanda Benett, siguiendo los pasos de su familia se graduó de Canto y Dirección Coral en el Conservatorio “Amadeo Roldán” de La Habana.

Fue directora general y productora de la institución cultural PM Records. En 2017 fundó el festival de la música electrónica cubana Eyeife. En 2020 creó la agrupación SOMOS, que da visibilidad a la labor de la mujer en la industria musical en la Isla.

Ernesto Rancaño

El artista plástico Ernesto Rancaño murió en La Habana en febrero, a los 53 años de edad, víctima de cáncer.

Rancaño, que nació en la capital del país en 1968, era egresado de la Academia San Alejandro. A lo largo de su carrera realizó más de una docena de exposiciones personales en Cuba, España, Estados Unidos, Panamá, México e Inglaterra. Durante su carrera profesional también se dedicó a la ilustración de libros y otras publicaciones.

José Luis Cortés

En abril murió el músico José Luis Cortés, conocido popularmente como El Tosco. José Luis Cortés, que al morir tenía 70 años, se desempeñó como flautista, arreglista, compositor y productor musical. Asimismo, desplegó una extensa y prolífica trayectoria dentro del panorama artístico cubano.

Es el autor de éxitos como “Santa palabra”, “La expresiva”, “Lelolei”, “La apretadora”, “La bruja”, “Échale limón” y “La cachimba”.

Jacqueline Fumero

La destacada diseñadora de modas y empresaria Jacqueline Fumero falleció en La Habana, a la edad de 56 años, en mayo pasado.

Durante su carrera profesional sacó a la luz varias colecciones inspiradas y enfocadas en la mujer cubana y caribeña.

También destacó su labor como empresaria en Cuba, llevando la dirección desde hacía varios años del Café del Ángel, un café-boutique emplazado en la llamativa Plazuela del Ángel en La Habana Vieja.

Alexis Díaz de Villegas

En el sexto mes del 2022 murió de cáncer el popular y talentoso actor Alexis Díaz de Villegas, a sus 56 años de edad.

Por los años en los que grabó su papel más conocido, Juan de los Muertos, le diagnosticaron un linfoma no-Hodgkin, del que se recuperó, pero que se reprodujo al cabo de una década.

El actor, nacido en 1966, en Cumanayagua, logró convertirse en uno de los mejores talentos de su generación, y fue reconocido durante su carrera por la crítica y el público. Se desempeñó en el teatro, el cine y la televisión.

Fina García-Marruz

También en junio murió Fina García-Marruz, poeta y ensayista. Junto a su esposo, el poeta Cintio Vitier, formó parte del Grupo Orígenes y de la revista de igual nombre fundada por José Lezama Lima y José Rodríguez Feo en 1944, que llegó a ser la publicación literaria más importante de la época.

Su amplia obra poética incluye Las miradas perdidas (1951), Visitaciones (1970), Habana del centro (1997), Créditos de Charlot (1990) y Viejas melodías (1993).

Al morir tenía 99 años.

Raúl Castillo

Raúl Castillo, uno de los modistas cubanos más reconocidos en las últimas décadas, falleció en julio a los 64 años.

Castillo creó el grupo de modas Avances en 1983, con solo 24 años. Desde ese momento su obra fue difundida durante años por los medios de comunicación en la Isla. Sus frecuentes apariciones en programas radiales y televisivos junto a su carisma le hicieron ganar popularidad entre los cubanos.

César “Pupy” Pedroso

Poco después trascendió la muerte del músico César “Pupy” Pedroso.

“Pupy” Pedroso, pianista, arreglista y compositor, desde el 2001 era el director de la orquesta “Pupy y los que Son, Son”, fundada por él tras separarse de Los Van Van. De esta última había sido fundador junto a Juan Formell, en 1969. Para Los Van Van compuso algunos de sus temas más conocidos como “Eso está bueno”, “Hoy se cumplen seis semanas”, “Temba, tumba, timba” y “El negro está cocinando”.

Pedroso, junto a Juan Formell y José Luis Quintana contribuyó a la creación del ritmo songo.

César “Pupy” Pedroso falleció en La Habana a sus 75 años.

Noel García

También en julio murió el actor Noel García, quien formara parte de varios dramatizados y humorísticos de la televisión cubana hasta la década de los 90. En los 80 incursionó en varios espacios, como las aventuras El Mambisito y el humorístico Si no fuera por mamá.

Durante la década de los 90 participó en la telenovela El naranjo de patio, junto a Miguel Navarro, Luisa María Jiménez y Ofelita Núñez, y en el cine se le pudo ver en Lista de espera y El cuerno de la abundancia, ambas de Juan Carlos Tabío.

Iván Nápoles

En el mismo mes falleció el director de fotografía Iván Nápoles, a sus 89 años, víctima del cáncer.

Nápoles comenzó trabajando como luminotécnico en centros nocturnos y en la televisión en la década de los cincuenta.

En 1961 integra el Noticiero ICAIC Latinoamericano, creado por Santiago Álvarez, junto a quien estuvo muy unido gran parte de su carrera. Bajo la dirección de Álvarez llega Ciclón en 1963, su primer documental; posteriormente Cerro Pelado, Hanoi, Martes 13, 79 primaveras, entre otros.

Iván Nápoles recibió el Premio Nacional de Cine en marzo de 2016, distinción más alta que entrega el ICAIC.

Cosme Proenza Almaguer

Víctima de la COVID-19, el pintor, dibujante y muralista Cosme Proenza Almaguer murió el 12 de septiembre, a los 74 años.

Cosme Proenza era uno de los más reconocidos artistas cubanos.

Aurora Basnuevo

Poco después los cubanos lamentaron la muerte de la actriz, cantante y presentadora Aurora Basnuevo Hernández.

Basnuevo, popular entre los cubanos por su personaje de Estelvina, en el programa Alegrías de sobremesa de la emisora Radio Progreso, intervino en espacios dramatizados dedicados al teatro, cuentos y comedias. Además, trabajó en programas musicales, desdoblándose como humorista, cantante y presentadora.

Conocida como La Mulatísima, dedicó gran parte de su carrera artística a la radio.

Desde 1960 estaba casada con el también actor Mario Limonta, que la sobrevive, y a quien conoció en el programa La corte suprema del arte, de José Antonio Alonso.

Aurora Basnuevo tenía al morir 86 años.

Mario Balmaseda

El también reconocido actor del teatro, la televisión y el cine cubanos, Mario Balmaseda, murió en octubre a sus 81 años de edad.

Durante más de cincuenta años de carrera artística intervino en importantes películas cubanas como El hombre de Maisinicú (1973), De cierta manera (1974), Se permuta (1984) y Entre ciclones (2002).

En el año 2006 obtuvo el Premio Nacional de Teatro, en el 2019 el Premio Nacional de Televisión y en marzo pasado le fue entregado el Premio Nacional de Cine 2021.

Rogelio Martínez Furé

El etnólogo, escritor y folklorista Rogelio Martínez Furé, un acucioso investigador de las influencias africanas en la cultura cubana, murió en octubre a sus 85 años.

Martínez Furé, que en 1962 fue uno de los creadores del Conjunto Folklórico Nacional, recibió numerosas distinciones y el Premio Nacional de Literatura en 2016. Pero en la década de 1970, durante el llamado Decenio Gris, fue represaliado por ser religioso y homosexual.

Eugenio Hernández Espinosa

Uno de los autores clásicos de la dramaturgia cubana, Eugenio Hernández Espinosa, también murió en octubre.

Premio Nacional de Teatro en 2005, y de Literatura en 2020, a la dramaturgia nacional legó obras como María Antonia, Mi socio Manolo, Calixta Comité, Emelina Cundiamor y Lagarto Pisabonito.

Por otro lado, en el cine fue responsable de guiones y adaptaciones de obras teatrales. Su filmografía incluye las cintas Patakín (1982), La inútil muerte de mi socio Manolo (1989), Roble de olor (2003) y El Mayor (2020).

Juan Moreira

En el décimo mes del año trascendió además el fallecimiento, con 83 años, del reconocido pintor Juan Moreira.

Graduado en 1963 en la Escuela de Bellas Artes San Alejandro, donde posteriormente impartió clases de dibujo, a lo largo de su carrera acumuló una veintena de exposiciones personales y decenas de muestras colectivas.

En su creación sobresale su labor como ilustrador de ediciones de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, y su participación en los murales del capitalino Hotel Habana Libre.

Jesús Cabrera Acosta

El director de televisión Jesús Cabrera Acosta falleció en noviembre a sus 96 años.

Cabrera Acosta dirigió numerosos programas, muchos de ellos patrocinados por el Ministerio del Interior (MININT), como La frontera del deber, Julito el pescador, En silencio ha tenido que ser, Sector 40 y Tras la huella. De este último fue parte del equipo de realización desde el 2004 hasta su jubilación, en el 2013.

Pablo Milanés

El pasado 22 de noviembre falleció en España el cantautor Pablo Milanés, uno de los fundadores de la Nueva Trova.

Pablo Milanés se encontraba ingresado en un hospital de Madrid debido a los efectos de una serie de infecciones recurrentes. La Casa de América, en Madrid, acogió la capilla ardiente del cantautor, por donde desfilaron amigos, familiares y seguidores de Pablo Milanés para dar el último adiós al músico.

Mientras que en su estudio de grabación PM Records, ubicado en la calle 11, entre I y J, en el Vedado, con motivo del fallecimiento, se abrió un libro de condolencias para rendirle homenaje.

Fue enterrado en el cementerio de Las Rozas, cerca de la capital española.

Milanés nació en Bayamo, Granma, el 24 de febrero de 1943. En sus comienzos estuvo muy influido por la música tradicional cubana y por el feeling.

Hacia 1966 Milanés fue enviado por el régimen de la Isla a las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP) en la zona de Camagüey. Después de fugarse a La Habana para denunciar las injusticias cometidas en lo que en 2015 llamó “un campo de concentración estalinista”​ fue encarcelado por dos meses en La Cabaña y luego mandado a un campamento de castigo, donde permaneció hasta la disolución de las UMAP, a finales de 1967.

En 1968 ofreció su primer concierto con Silvio Rodríguez en la Casa de las Américas. Esta sería la primera muestra de lo que más tarde, en 1972, surgiría como el movimiento musical de la Nueva Trova

Milanés perteneció al Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC y compuso numerosos temas para el cine.

Entre sus temas más populares se encuentran “Yo no te pido”, “Los años mozos”, “Cuba va”, “Yolanda”, “No me pidas”, “Pobre del cantor”, “Para vivir”, “Hombre que vas creciendo”, “Yo pisaré las calles nuevamente” y “El breve espacio en que no estás”.

Herminia Sánchez

La actriz Herminia María Sánchez Quintana, recordada por la teleaudiencia cubana por sus interpretaciones en las aventuras Blanco y Negro No y la telenovela Diana, murió este diciembre a sus 99 años.

Aunque nacida en Barcelona, se trasladó con solo seis años a Cuba, donde desarrolló una extensa carrera en el cine, el teatro y la televisión.

Premio Nacional de Teatro 2019, para el cine intervino en filmes como Lucía, Hello Hemingway y Habana-Eva.

Sin embargo, su mayor impronta está relacionada con el teatro, donde sus primeras actuaciones fueron en las obras La discreta enamorada y Electra, en las que compartió escenario con Rosita Fornés, Asenneh Rodríguez, Adolfo Llauradó, Raquel Revuelta y Abelardo Estorino, entre otros.

