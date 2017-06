Un tresista cubano se cuela en el rock y el pop de Los Ángeles

MIAMI, Estados Unidos.- Dispuesto a “refrescar” la música tradicional de Cuba, el músico San Miguel Pérez ha irrumpido en el panorama musical de Los Ángeles (EE.UU.) con un tres electroacústico con pedales y ha mezclado su sonido con el rock y el pop.

Con su primer disco en solitario, Un poquito de amor everyday, San Miguel se presentó esta semana junto al cantante de pop mexicano Aleks Syntek, muy conocido entre el público joven, en el legendario The Mint, un club nocturno de Los Ángeles con 70 años de historia.

Con el registro del tres, un instrumento melódico-armónico que acompaña desde tiempos remotos a la música tradicional cubana y de lejos parece una guitarra, pero no lo es, San Miguel ha querido “intercambiar notas con otros géneros”, explica en una entrevista con Efe vía telefónica desde Los Ángeles.

No en balde, la publicación especializada Billboard Magazine lo acaba de incluir en una lista de seis nuevos álbumes “sin edad”, que “hacen de la música tradicional cubana algo nuevo”, según reza en una crónica de mayo último.

San Miguel, de 31 años, estuvo nominado a los Grammy latinos por el disco 100 Sones, un proyecto que su compatriota Edesio Alejandro lanzó en 2007 y en el que él trabajó como instrumentista.

“Mi música viene del trío Matamoros (Santiago de Cuba)”, argumenta este sonero de origen, creador de música de fusión por su camino.

“En Un poquito de amor everyday, que contiene once temas variados, no es cumbia ni bachata en concreto lo que hago. He querido mezclar la cultura del Caribe cubano con el sonido de California; o sea, con el pop, la música mexicana y el rock a la vez”, dice sobre su trabajo.

San Miguel llegó a Los Ángeles en 2013 con el conjunto de Adalberto Álvarez y su Son, y allí se quedó “secuestrado” por la productora de origen peruano Cecilia Noël, cantante de salsa que visitó Cuba en los años 90 con su banda The Wild Clams.

“Los Ángeles no es un mal lugar para abrirse camino”, afirma San Miguel.

“Música por todas partes. Una ciudad maravillosa que te abre las puertas”, expresa el juglar nacido en Río Cauto, Bayamo, una de las ciudades cubanas con más historia, situada en el oriente de la isla.

El tresista cuenta que un luthier de Los Ángeles, Isaac Jang, confeccionó con su ayuda el primer tres creado en esa zona y que lo realizó a medida, en forma de pera.

Tocar ese instrumento apoyado en pedales significa sacarle más brillo a las notas o al menos “gozarlas” de una manera diferente.

Con el efecto del pedal, San Miguel logra acercarse al rock y lo hace habitualmente con la banda de Colin Hay, compositor y vocalista de la agrupación australiana Men at Work, quien coproduce el nuevo disco e interpreta con el cubano una versión bilingüe de Un poquito de amor everyday, el “single” del disco.

Colin Hay se ha interesado en el tres y ya invitó a San Miguel como “telonero” de su gira de verano por California, en la que continuarán presentando Un poquito de amor everyday, que sale bajo el sello discográfico Compass Record.

Nengón, changüí (dos especies del complejo del son), bachata, trova, conga/pop, todo esto suena en alternancia en el disco que San Miguel compuso y canta de arriba a abajo.

Presentar el tres en la costa del Pacífico estadounidense, donde todo transcurre a una velocidad tremenda, ha sido un reto.

“La gente viene a preguntarme al final de los conciertos. Se dan cuenta de que no es una guitarra, y creo que es muy positivo que eso suceda”, dice San Miguel, cuyo apodo es “El tresero moderno”.

Su instrumento tiene seis cuerdas, pero son en realidad tres, las más agudas de la guitarra, aunque dobles.

Inspirado primero en Pancho Amat, una de las glorias vivas de ese “cordófono” en Cuba, y posteriormente en el fundamental Arsenio Rodríguez, un tresero ciego fallecido precisamente en Los Ángeles, en 1970, San Miguel se cuela en el mejunje del “World Music” desde dos plataformas, el rock y el pop, que aparentemente no tienen nada que ver.

(Jorge Ignacio Pérez/EFE)