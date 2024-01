AREQUIPA, Perú – En el mundo del cine existen los Premios Frambuesa de Oro, mejor conocidos como Premios Razzie o “los anti-Oscars”. Y es que, así como los Óscar de la Academia premian a lo mejor de Hollywood, los Razzie premian a lo peor del cine.

Los Frambuesa de Oro fueron creados en el año 1980, por el crítico y escritor de cine John J. B. Wilson. Nació como una parodia o comedia de los Óscar que premia a lo peor del cine y aunque sea difícil de creer, grandes estrellas de Hollywood son mencionadas en la lista de los nominados.

Los premios son anuales y votados por los miembros de la Golden Raspberry Award Foundation, la cual es una asociación abierta que da derecho a voto a cualquiera que pague su inscripción.

El nombre del premio procede de la frase en inglés «blowing a raspberry», que se refiere al sonido hecho al soplar con la lengua entre los labios (imitando una flatulencia) para denotar un acto artístico particularmente ridículo o de mala calidad.

Los premios se conceden únicamente a películas del año de las votaciones y se entregan en una ceremonia que se celebra la víspera de los premios Óscar, en un evento informal que desde su fundación ha atraído, año tras año, una atención creciente de los medios y de la prensa del espectáculo. Los seleccionados como finalistas rara vez recogen personalmente su estatuilla.

El trofeo está compuesto por una frambuesa de plástico del tamaño de una pelota de golf, pegada encima de un carrete de celuloide, rociado con pintura en aerosol dorada y de un valor nominal de 4,89 dólares.

Sylvester Stallone es uno de los actores con más nominaciones y premios en la historia de los Razzie, obteniendo unas nueve estatuillas: peor actor en Rhinestone, actor y guion en Rambo: First Blood Part II, actor y director en Rocky IV, actor en Rambo III, actor en Stop! Or My Mom Will Shoot, por pareja en pantalla en El especialista y actor de reparto en Spy Kids 3-D: Game Over.

Otros hitos relevantes de los controversiales premios incluyen a la actriz Halle Berry, quien fue la primera en asistir a una gala y ganó su Razzie como peor actriz por su interpretación en Catwoman (película que recibió nominaciones en otras tres categorías, incluyendo peor película). Tres años antes había conseguido apoderarse de un Óscar por su destacada actuación en la cinta Monster´s Ball.

