MADRID, España.- El universalmente famoso cabaret Tropicana fue inaugurado en la zona habanera de Marianao el 31 de diciembre de 1939, en los antiguos terrenos de la finca Villa Mina, que hoy comprenden la calle 72 entre 41 y 45.

Su nombre inicial fue Beau Site (B.S.), pero un año después sería bautizado como Tropicana, en alusión a la obra homónima del compositor y flautista cubano Alfredo Brito (1896-1954), estrenada allí, y por sugerencia de Sergio Orta, coreógrafo y director de espectáculos, primer coreógrafo de la instalación.

Sin embargo, el centro nocturno alcanzaría su mayor esplendor y reconocimiento internacional en la década de los cincuenta, cuando Martin Fox se convirtió en su único propietario y decidió remodelarlo, para lo cual contrató al destacado arquitecto y empresario cubano Max Borges (1918-2009), quien también dejó su impronta en obras como el Club Náutico y el panteón de la familia Núñez-Gálvez en la Necrópolis de Colón.

Para entonces se emplazaría a la entrada del cabaret el gran símbolo de Tropicana, la escultura llamada Ballerina, realizada por la artista plástica cubana Rita Longa (1912-2000). Después se sumaría el conjunto escultórico La Danza de las Horas o Fuente de las Musas, del escultor italiano Aldo Gamba, autor de otros monumentos en la Isla, y del que se supone murió en un campo de concentración.

En su obra El imperio de La Habana (1999) Enrique Cirules describe a la Tropicana de 1957: “Con sus arcos de cristal, Tropicana era ciertamente el más cautivante de los refugios; ofrecía sus mulatas de fuego; el bingo de moda, con diez mil pesos para el ganador; un restaurante con raras y excelsas exquisiteces (…)”. Luego añade: “Por esos días Rodney —afamado coreógrafo y bailarín— celebraba su sexto aniversario: seis años organizando fabulosos espectáculos. Ahora el cabaret mantenía en pista pasajes de ˈTambores sobre La Habanaˈ y algunos cuadros del ˈTropicana Souvenirsˈ.

Con su inconfundible cara leonina (…) Roderico Neyra (Rodney) desataba un torbellino de tambores y trompetas, y las provocativas mulatas atravesaban puentes, descendían por mágicas escaleras, se deslizaban a través de múltiples rampas, arrastrando humos, olores, estallidos (…) en aquel marasmo de árboles, palmeras y flores, bajo el esplendor de las estrellas”.

Posteriormente su nombre lo llevaría otra de las instalaciones del complejo arquitectónico-turístico-recreativo: el “café Rodney”.

Mas lo que mayor realce le otorgó a Tropicana —y superior asistencia de visitantes— fue el salón al aire libre “Un Paraíso bajo las Estrellas”, con sus árboles, palmeras, luces y colorido, y el disfrute de música y bailes auténticamente cubanos. Aunque dispone, además, del salón “Arcos de cristal”, considerado ejemplo logrado en la arquitectura de los cincuenta, y del restaurante “Los Jardines”.

En Tropicana han actuado estrellas cubanas e internacionales como Joséphine Baker, Libertad Lamarque, Nat King Cole, Frank Sinatra, los Chavales de España, Chano Pozo, Celia Cruz, Olga Guillot, Rita Montaner, Ignacio Villa (Bola de Nieve), Omara Portuondo, Los Papines y muchísimas más personalidades del mundo de la cultura.

La revista cubana Show —compendio de la vida nocturna musical y artística en La Habana de los cincuenta y principios de los sesenta—, de mayo de 1955 (citada en 2020 por la publicación digital Cubaescena), apuntaba: “Fue Tropicana el primer cabaret de Cuba que descubrió el imán de las grandes producciones y fue Rodney el primero a quien cabe el orgullo de haberlas mostrado con triunfal acogida”.

Entre numerosos reconocimientos en sus más de ocho décadas, en 1992 a Tropicana le fue otorgado el premio Best of the Best Five Star Diamond por la Academia Norteamericana de la Industria de Restaurantes; lo seleccionaron entre las veinte localizaciones desde donde los consorcios televisivos norteamericanos ABC y CNN transmitieron en directo a todo el mundo la despedida del siglo XX. En 2002 recibió la condición de Monumento Nacional.

Aunque es un sitio que tanto nacionales como extranjeros añoran visitar, desde hace años no está al alcance de la mayoría de los cubanos.

