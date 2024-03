MADRID, España.- Este 23 de marzo marca el primer aniversario del fallecimiento del popular actor cubano Rubén Breña. Breña fue admirado por su trabajo en el cine y el teatro nacional, pero sobre todo en el espacio de la televisión. Hoy recordamos tres de las telenovelas en que Breña tuvo un papel protagónico.

Tierra Brava (1997)

En 1997, bajo la dirección de Xiomara Blanco, se estrenó Tierra Brava, la que hasta hoy es una de las telenovelas más recordadas por el público el cubano.

En Tierra Brava Breña interpretó al Dr. Gerardo Fernández, el médico del pueblo y de la familia Contreras. En esta telenovela compartió elenco con otros reconocidos actores como Alina Rodríguez (Justa), Enrique Molina (Silvestre Cañizo), Jacqueline Arenal (Verena Contreras), Fernando Hechavarría (Nacho Capitán) y Luisa María Jiménez (Lala Contreras).

Pero su personaje estaba estrechamente relacionado con el de la actriz Nieves Riovalles, quien hacía de su esposa. Así como con el de Rogelio Blaín (Lucio Contreras, un rico hacendado y probablemente el villano más recordado de la televisión cubana), y con las hermanas Rosaura, interpretada por Maribel Rodríguez y Regina y Reina, a quienes dio vida Zelma Morales. El Dr. Fernández conocía las interioridades de las hermanas, así como las de Lucio Contreras. Regina era la madre de Verena Contreras y Reina y Rosaura las tías; esta última había tenido una relación con el Dr. Fernández en el pasado.

Por su actuación en Tierra Brava Rubén Breña fue reconocido con el Premio Mariposa.

Al compás del son (2005)

En Al compás del son, una producción de 2004 que cautivó al público con su trama ambientada en la Cuba de los años 30 del siglo XX, Rubén Breña dio vida al senador Armenteros, un hombre poderoso y adinerado que contrae matrimonio con Aurora (Yoraisy Gómez).

Aurora se ve obligada a casarse con el senador Armenteros luego de que su familia quedara arruinada. El senador busca en Aurora la posibilidad de tener un hijo que asegure su legado. Sin embargo, desconoce su propia incapacidad para procrear. Mientras tanto, Aurora queda embarazada de Lino (Vladimir Villar), un músico con quien mantiene una relación en secreto y de quien está enamorada, pero los separan las barreras impuestas por las clases sociales.

Uno de los momentos más impactantes de la telenovela fue la muerte del senador Armenteros, que se produce en un salón del Capitolio Nacional.

La telenovela, con un total de 112 capítulos, no solo retrata la historia de amor entre Aurora y Lino, y el período de los años 30, sino que también tiene un centro en la música cubana, cuando surgían los septetos soneros y las orquestas femeninas.

Por su papel en Al compás del son Rubén Breña mereció el Premio Festival de Televisión (2005).

Tras la muerte de Breña, la actriz Yoraisy Gómez agradeció por haber podido trabajar junto a él, y recordó que su primer protagónico fue precisamente el de Aurora, en Al compás del son.

“Sin él mi trabajo no hubiera sido igual. Siempre me guio, me aconsejó, me ayudó a hacer de esas largas horas de trabajo una diversión, siempre sonriente, siempre positivo, jaranero. Jamás te olvidaré porque eres de esas personas que marcan la historia de vida”, fueron las palabras de Gómez.

Historias de fuego (2007)

Historias de fuego estuvo dirigida por Noemí Cartaya y escrita por Felipe Espinet y Serguei Svoboda. Producida por la Televisión Cubana en el año 2007, esta serie se adentra en el mundo de los bomberos, explorando sus vidas y riesgos en el día a día.

En la telenovela Rubén Breña asume el papel del teniente coronel Aniceto, un bombero veterano y jefe de uno de los Comandos del Cuerpo de Bomberos. Precisamente en torno a su personaje gira gran parte de la historia. Aniceto se encuentra en proceso de jubilación mientras lidia con los desafíos y peligros inherentes a su profesión.

Además, la telenovela explora la relación entre Aniceto y su pareja, interpretada por Alina Rodríguez. Ambos actores destacan por su impecable actuación, transmitiendo con verosimilitud el dolor, la pasión y los conflictos propios de un matrimonio que ha perdido un hijo.

