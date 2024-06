MADRID, España.- Este año se cumplieron tres décadas del estreno de Madagascar, un filme representativo del cine cubano dirigido por Fernando Pérez. Estrenada en 1994, esta obra se destaca por su enfoque íntimo y poético sobre la vida en Cuba durante un periodo de gran agitación económica y social.

La película se sitúa en el contexto del Período Especial, tras el colapso de la Unión Soviética. Con este fondo, Madagascar no buscó retratar la realidad política de manera directa, sino que se adentró en los aspectos más personales y emocionales de sus personajes.

El filme narra la historia de Laura, una profesora de física en La Habana, y su hija Laurita. A medida que la madre trata de encontrar sentido y estabilidad en un entorno cambiante y desafiante, la hija explora su identidad y deseos en un mundo lleno de restricciones. La relación entre ambas refleja las tensiones y desafíos generacionales, así como los sueños y frustraciones individuales.

Laura, interpretada por Zaida Castellanos, es una figura que encapsula la lucha por mantener la cordura y el sentido de propósito en tiempos de adversidad. Laurita (Laura de la Uz), por otro lado, representa la juventud en busca de su propio camino, simbolizando la esperanza y el anhelo de una vida diferente.

Fernando Pérez utiliza en Madagascar una cinematografía que mezcla realismo y surrealismo. A través de imágenes oníricas y secuencias cargadas de simbolismo, la película crea un espacio donde la realidad cotidiana se entrelaza con el mundo interior de los personajes. Este estilo distintivo ha sido alabado por su capacidad para capturar la esencia de la vida cubana de manera profunda.

Sobre Madagascar, el reconocido cineasta ha comentado que marcó una transición en su estilo. En una entrevista, explicó: “Yo sí sabía que con Madagascar quería pasar del lenguaje narrativo convencional que me interesa muchísimo a un lenguaje más simbólico, más metafórico. Y por lo tanto tenía que trabajar mucho en la metáfora, en el no realismo, el no naturalismo. Y yo me decía que este personaje de Laura quiere cambiar cosas, y cambia despacio, y se muda constantemente, pero no cambia lo que tiene que cambiar, que es su manera de pensar, y de enfrentarse a la realidad”.

Además de Madagascar, Fernando Pérez ha aportado al cine cubano otras grandes obras, como Clandestinos, Suite Habana y La pared de las palabras; por las que es considerado el más importante de los cineastas cubanos vivos.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.