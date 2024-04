MADRID, España.- Este 5 de abril se cumplieron 30 años de la muerte de Kurt Cobain, el legendario vocalista y guitarrista de Nirvana, banda que lideró la revolución del grunge a principios de los años 90.

Con su voz melancólica y letras cargadas de angst, Cobain se convirtió en la voz de una generación desilusionada con la sociedad de consumo y la cultura mainstream. El álbum Nevermind de Nirvana, lanzado en 1991, rompió las barreras del underground y catapultó a la banda al estrellato. Canciones como “Smells Like Teen Spirit” y “Come As You Are” se convirtieron en himnos para una generación que buscaba su propia identidad.

La figura de Cobain era compleja y llena de contrastes. Sufría de una profunda depresión y adicción a las drogas, que lo llevaron a una espiral autodestructiva.

El 5 de abril de 1994, poco después de escaparse de una clínica de rehabilitación, Kurt Cobain se quitó la vida en su casa de Seattle. Su cuerpo no fue encontrado hasta tres días después, el 8 de abril, con una escopeta calibre 20 sobre su pecho. El músico, guitarrista y compositor tenía solo 27 años.

Cobain llevaba seis días desaparecido. A pesar de la búsqueda policial y de amigos su cuerpo permaneció en su casa durante dos días y medio, según el reporte médico.

Junto a su cuerpo se encontró también una de las notas de suicidio más comentadas en la historia de la música: “Es mejor quemarse que desaparecer”.

A pesar de su corta vida, Kurt Cobain dejó un legado imborrable. Su talento, su sensibilidad y su rebeldía lo convirtieron en un ícono para una generación que buscaba algo diferente. La música de Nirvana sigue resonando en la actualidad e inspirando a nuevas generaciones de artistas.

