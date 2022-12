CDMX, México-. Probablemente su papel más conocido en la televisión sea el de Ignacio Suárez, el papá de Betty en la versión norteamericana de la telenovela que ha batido todos los récords (mayor audiencia, mayor número de adaptaciones). Pero su carrera ha sido mucho más amplia y versátil. El actor de origen cubano además de la televisión ha pasado por el cine y el teatro. También ha dedicado gran parte de su talento a ayudar a la juventud latina en proyectos artísticos. Una de sus pasiones es llevar las obras de Shakespeare al público infantil.

Tony Plana, aunque salió de Cuba muy pequeño junto a sus padres para instalarse en California, conserva en su memoria los recuerdos del país donde nació.

“Mis mejores recuerdos son de una finca de cien hectáreas que tenía mi familia en Cienfuegos. Parte del año estaba con los llamados guaijros, arreando ganado y trabajando en la estancia. Siempre tenía mucha hambre cuando salía de la iglesia. Después íbamos a estos cafés de puertas abiertas donde la comida se cocinaba en planchas, este tipo de parrillas. Es extraño, pero esos son mis recuerdos de Cuba”.

Tony comenzó sus estudios de actuación en Estados Unidos y luego recibió entrenamiento actoral en la Royal Academy of Dramatic Art en Londres, Inglaterra.

“Fue un momento maravilloso por el que estoy muy agradecido. Me enseñó un entrenamiento sólido, técnicas y formas de tocar en todos los niveles educativos y a tener más trabajo como actor”, dijo en una entrevista

De ahí su veneración al más internacional de los escritores ingleses. Otras de sus pasiones ha sido crear espacios para actores y audiencias latinas. Tony anhela que aumente la presencia de los que nacieron en la otra América en los espacios artísticos estadounidenses.

En la gran pantalla, Plana ha participado en unos 70 filmes como “Oficial y caballero“,” Salvador”, “Tres amigos“, “Goal” y “Lone Star”, entre otros ; y el director de cine con el que más ha repetido es Oliver Stone. Pero ha sido la televisión el espacio donde más se ha dado a conocer.

Si viste alguna serie de de esta larga lista: Seinfeld, ER, The Golden Girls, CSI, 24, The West Wing, The Closer, Remington Steele, Monk, Ally McBeal, The Drew Carrey Show, Hill Street Blues, Murder, She Wrote, Nash Bridges, Star Trek: Deep Space Nine, LA Law, 21 Jump Street, TJ Hooker y Barnaby Jones; él actuó ahí.

Con una sólida carrera, Plana no deja de sentir nostalgia por su país. Por ello cuando le proponen participar en proyectos relacionados con Cuba, acepta emocionado.

Además del telefilme “Mi pequeño asesino”, sobre la amante de Castro, ha aparecido en “ La ciudad perdida”(protagonizada y dirigida por su amigo Andy García), y la miniserie “Fidel”, en la que interpretó al general Batista. Todas estas producciones tuvieron una aceptación muy diversa. Algunos la ovacionaron, y de otros solo hubo críticas

“Sabes, realmente me gustan todas esas películas. Quiero decir, cada una de ellas trató de ser diferente, y me alegro de que se hayan hecho, expresó al respecto.

“Conseguir una película sobre Cuba hecha por Hollywood es muy difícil; mira cuánto le tomó a Andy con La Ciudad Perdida. Recuerdo que les costó encontrar escritores que se enfrentaran a Fidel. Pero esa miniserie me gustó mucho. No sé, tal vez lo exaltaron demasiado, pero lo que me gustó del guión, y pensé que quedó claro en la pieza terminada, fue que al final se podía ver que Castro había cerrado el círculo y se había convertido en otro Batista”.

