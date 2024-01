MADRID, España.- Osvaldo Farrés Rodríguez, de los más importantes creadores de boleros, compositor cubano popular en América Latina por obras entre las que sobresalen “Quizás, quizás”, “Toda una vida”, “Qué será, será”, consideradas clásicos del género y repetidas por décadas, nació en el poblado de Quemado de Güines, provincia de Villa Clara, el 13 de enero de 1902.

Muy joven se mudó a La Habana, donde trabajó de mensajero, decorador, almacenero, empleado bancario y por varios años en compañías de publicidad para las que dibujaba y diseñaba y redactaba eslóganes con letra y música que estuvieron en boga. En el decenio de los treinta compuso números musicales que interpretaron tríos y solistas; mas la primera pieza suya en alcanzar éxito fue la guajira-son “Mis cinco hijos”, escrita en 1937 por broma a un locutor de CMQ donde ensayaba un jingle publicitario para la cerveza Polar con cinco muchachas.

Mediados los años cuarenta comenzó a trasmitirse semanalmente su programa “El bar melódico de Osvaldo Farrés”, primero en la emisora Cadena Azul y después en CMQ Radio, con destacados artistas cubanos y extranjeros que actuaban en la Isla. Luego de llegar la televisión a la Mayor de las Antillas en 1950, el espacio se trasmitiría por CMQ-TV.

No pocas de las composiciones de Farrés fueron utilizadas como temas de películas, entre las cuales se cuentan los boleros “Acércate más”, para Easy to wed (Fácil para casarnos); “Tres palabras” para el filme Música maestro; “Toda una vida” en la película mexicana del mismo nombre, interpretada por María Antonieta Pons; “En el mar” sirvió de fondo a Sube y baja, de Mario Moreno (Cantinflas). Y varios filmes protagonizados por la española Sarita Montiel tuvieron de acompañamiento musical sus melodías.

Otras de sus canciones más famosas son “No me vayas a engañar”, “Acaríciame”, “No, no y no”, “Qué va”, “Ni sé que voy a hacer”, “Qué será, será”, “Chinito, chinita”, “Piensa bien lo que me dices”, “Estás equivocada”, “Para que sufras”, “Madrecita” y “El teléfono”.

Además de boleros y canciones, Farrés compuso guarachas como “Un caramelo para Margot”, “Teresa”, “Sanseacabó”; sones y valses. Entre otros lauros, recibió la Orden Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo, otorgada por el Congreso de la República en los años cincuenta por el alcance internacional de su obra.

En 1962 Osvaldo Farrés se radicó en Estados Unidos, donde siguió componiendo. Falleció en Nueva Jersey el 22 de diciembre de 1985.

