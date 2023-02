MADRID, España.- Los músicos cubanos Kelvis Ochoa y Randy Malcom junto al dúo Beangel estrenaron el videoclip del sencillo “Te pienso” este 14 de febrero.

El tema, que forma parte de Mimi is Love, último álbum de Beangel, está dedicado a Cuba y a las tantas personas que arriesgan su vida en el mar intentando emigrar.

“Y es que te llevo dentro, no hay una ley que a ti te saque de mi pecho y aunque hay algunos que se sientan con derecho del dicho al hecho hay un buen trecho. Y no te voy a olvidar, aunque pasen los años. Cada recuerdo tuyo sabes que lo extraño. Voy a volver por ti, aunque tú no lo creas ya falta menos para que baje la marea”, dice un fragmento de la canción.

El sello discográfico Puntilla, encargado de la producción del video, definió en redes sociales que este sencillo “es una declaración de amor hacia Cuba, una historia sobre la isla y las personas que echan de menos”.

Por su parte, Malcom (integrante de Gente de Zona) indicó que es “un tema para celebrar el amor en todas sus formas”.

“Feliz día del amor y la amistad, celebrando este día con el lanzamiento de este tema nacido del amor”, dijo el cantautor Kelvis Ochoa, Premio Goya 2006 a la mejor música original por la película Habana Blues.

Antes del estreno, el dúo Beangel, formado por Beatriz César y Ángel Arc, había anunciado desde Instagram: “Mañana 14 de febrero ya estará disponible para todos esta joya de canción y video que tanto representa para nosotros”.

Beangel fue nominado a los Latin Grammy como compositores del disco ganador en 2021 —“Opus”, de Marc Anthony— en la categoría Mejor Álbum Latino Tropical.

La productora Puntilla también estuvo a cargo del tema “Chocolate con fresa” que estrenaron esta semana Randy Malcom y Descemer Bueno.