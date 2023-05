MIAMI, Estados Unidos. – Este domingo 14 de mayo, la reconocida compositora y directora cubana Tania León celebra su cumpleaños 80 con una carrera que ha dejado huella en la escena musical contemporánea. León es ampliamente respetada por sus logros como educadora y asesora de organizaciones artísticas, y ha sido objeto de numerosos perfiles en medios de comunicación internacionales.

En julio de 2022, fue galardonada con el 45º Premio Anual Kennedy Center Honors por sus logros artísticos de por vida, junto a George Clooney, Amy Grant, Gladys Knight y U2. En 2023, recibió el Premio Michael Ludwig Nemmers en Composición Musical de la Universidad Northwestern. Además, fue nombrada Compositora en Residencia de la Orquesta Filarmónica de Londres para dos temporadas a partir de septiembre de 2023 y ocupará la Cátedra de Compositores Richard y Barbara Debs de Carnegie Hall para la temporada 2023-2024.

Su obra orquestal Stride, encargada por la Filarmónica de Nueva York para celebrar el centenario de la 19ª Enmienda, fue galardonada con el Premio Pulitzer de Música en 2021. Entre sus estrenos recientes se encuentran Ser para la Filarmónica de Los Ángeles, Pasajes para la Sinfónica de Arkansas y la Sinfónica de Detroit, y Rítmicas para el Grossman Ensemble del Centro de Composición Contemporánea de Chicago.

León ha colaborado con poetas, escritores y directores de renombre, como John Ashbery, Margaret Atwood, Rita Dove, Wendy Kesselman, Jamaica Kincaid, Mark Lamos, Fae Myenne Ng, Julie Taymor, Derek Walcott y Robert Wilson. Entre los momentos destacados de su carrera se encuentran un Retrato de Compositor en el Miller Theatre de la Universidad de Columbia en Nueva York y su ópera Scourge of Hyacinths, basada en una obra de Wole Soyinka con diseño y dirección de Robert Wilson, que se llevó el codiciado Premio BMW.

Asimismo, la artista cubana ha sido directora invitada de prestigiosas orquestas internacionales, incluyendo la Orquesta Filarmónica y Coro de Marsella, la Orquesta Beethovenhalle, la Orquesta de Cámara de Ginebra, la Orquesta Sinfónica de Asturias, la Orquesta Santa Cecilia, la Orquesta de la Ópera de Sadler’s Wells, la Orquesta Sinfónica de Guanajuato y la Orquesta Sinfónica de El Salvador, entre otras.

En 1969, León fue miembro fundadora y primera Directora Musical del Dance Theatre of Harlem, estableciendo el Departamento de Música, la Escuela de Música y la Orquesta de la institución. Además, fundó el festival Composers Now en 2010, una organización sin fines de lucro que busca empoderar a los compositores vivos y celebrar la diversidad de sus voces.

Ha sido profesora en diversas universidades y ha recibido doctorados honoríficos de Colgate University, Oberlin, SUNY Purchase College y The Curtis Institute of Music. Desde 1985, ha sido profesora en Brooklyn College y en The Graduate Center, CUNY, donde fue nombrada Profesora Claire y Leonard Tow en Música en 2000, Profesora Distinguida de la City University de Nueva York en 2006 y Profesora Emérita en septiembre de 2019.

Actualmente, León se desempeña como presidenta honoraria del ala de Compositores y Autores de Canciones de la Recording Academy y es miembro de las Juntas Directivas de la Filarmónica de Nueva York y The ASCAP Foundation.

En 2023, la Biblioteca de Libros Raros y Manuscritos de la Universidad de Columbia adquirió el archivo de Tania León, consolidando aún más su legado como una figura influyente en la escena musical contemporánea. Con una carrera tan prolífica y llena de reconocimientos, Tania León continúa siendo una personalidad vital en la música actual, y su cumpleaños brinda la oportunidad de celebrar y honrar sus numerosos logros y contribuciones al mundo del arte.