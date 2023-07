MIAMI, Estados Unidos. – La directora de orquesta cubana Taimy Balbuzano, cofundadora y directora artística de la organización Musicall, de Miami, ha liderado a la Orquesta Juvenil de Musicall hasta el primer premio del concurso internacional Summa Cum Laude en el Festival Musical Juvenil de Viena, Austria.

La organización Musicall, que tiene una década de existencia, es una entidad sin fines de lucro que ha apostado por la educación musical integral. Con profesores que enseñan a más de 300 alumnos, abarca desde niños de dos años hasta jóvenes de 23.

En una entrevista con Diario de Cuba, Balbuzano recuerda que el panorama cultural de Miami hace 20 años, cuando llegó a la ciudad desde Cuba, era “desolador”. Sin embargo, la música siempre fue un faro en su camino.

“Mi esposo me dice que creó esta organización por mí, para que pudiera seguir adelante con mi pasión por la música”, compartió Balbuzano. Además, explicó que la música es una herramienta poderosa para solucionar problemas sociales, ya que “crea un ambiente de unidad, respeto, se aprende a escuchar, a entender”.

En su camino hacia el triunfo en Viena, los 21 estudiantes que viajaron para competir se prepararon durante un año. “Estados Unidos no tiene el concepto de educación musical que tiene Europa, ni el que recibimos en Cuba”, lamentó la directora, enfatizando las dificultades que enfrentaron al equilibrar las demandas de la competencia y las responsabilidades escolares de los jóvenes.

Balbuzano también destacó la importancia de la educación musical desde la infancia, algo que según ella es inexistente en Estados Unidos. “He intentado emitir ese concepto de darlo todo por la música”, dijo.

No obstante, la directora lamentó la falta de apoyo de la comunidad local, pese al gran reconocimiento internacional. “Es desalentador para nosotros que no hayamos tenido una ciudad receptiva y que a estas alturas no se sepa que una orquesta de Miami ha ganado en Viena el primer premio mundial”.

Respecto a las clases de Musicall, Balbuzano detalló que se ofrecen a los más pequeños. Además, la organización imparte lesiones de instrumentos de cuerda, viento y percusión a los niños mayores. También se ofrecen audiciones para los diferentes niveles de orquesta y clases privadas.