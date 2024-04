SAN LUIS POTOSÍ, México.- La venerada mecenas del arte y filántropa Rosa de la Cruz, falleció en febrero pasado en su casa de Key Biscayne a los 81 años.

La famosa casa de subastas Christie’s, en Nueva York, confirmó que había sido seleccionada para vender la mayor parte de la colección de Rosa de la Cruz.

Estimada en más de 30 millones de dólares, la colección incluirá lotes de entre 5.000 y cinco millones de dólares, según Alex Rotter, presidente del departamento de arte de los siglos XX y XXI de la casa de subastas.

Los expertos opinan, no obstante, que no es un buen momento. El mercado del arte se ha contraído en el último año, y el valor de reventa de algunos artistas de la colección ha caído en picado.

Hace una década, el valor global de la colección De la Cruz superaba probablemente los 100 millones de dólares, según los observadores del mercado.

La familia lleva un año vendiendo obras de arte de forma sistemática, discreta y anónima, según personas familiarizadas con las transacciones.

No está claro por qué se vende la colección, personas que conocen a la familia afirman que el traslado forma parte de su planificación patrimonial. A Rosa de la Cruz le sobreviven su marido, cinco hijos, 17 nietos y seis bisnietos.

“Todo coleccionista tiene que darse cuenta de que no te lo puedes llevar contigo. Las obras irán a una institución, que quizá no pueda mostrarlas; a tus hijos, que quizá no las quieran; o a una casa de subastas”, había dicho la mecenas en una entrevista.

La cubanoamericana Rosa de la Cruz, coleccionista de arte contemporáneo y cofundadora de uno de los primeros museos de arte privados de Miami junto a su esposo Carlos, falleció tras una larga batalla contra un trastorno autoinmune. “De la Cruz murió en paz en su casa de Miami la madrugada del domingo”, informó Bruce Rubin, amigo cercano de la familia y portavoz, de acuerdo con un reporte del Miami Herald.

A pesar de que su salud había empeorado en los últimos años, De la Cruz se mantuvo activamente involucrada en la colección de su familia. Incluso visitó su museo pocos días antes de fallecer, según Rubin.

Rosa de la Cruz fundó Moore Space en 2001, con el que estableció uno de los primeros espacios de exhibición privados en Miami. En 2009, ella y su esposo inauguraron la Colección De la Cruz en el Miami Design District. La colección incluye obras de Christopher Wool, Mark Bradford y la fallecida Ana Mendieta, muchas de las cuales han sido prestadas para exposiciones internacionales.

Antes de la inauguración de Art Basel Miami Beach en 2002, los De la Cruz abrían su hogar en Key Biscayne para entusiastas del arte y estudiantes de escuelas públicas de Miami-Dade.

Nacida en La Habana en 1944, Rosa conoció a su futuro esposo en la Isla, donde contrajeron matrimonio en 1962. Luego vivieron en Madrid y Nueva York, antes de establecerse en Miami en 1975. La pareja creó una familia unida de cinco hijos, 17 nietos y seis bisnietos. Carlos es el presidente de CC1 Companies, Inc., y Rosa desempeñó los roles de directora y tesorera en la compañía.

