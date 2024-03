MADRID, España.- No abunda la información sobre el violinista, pianista y compositor Silvano Boudet Gola. Las notas sobre él coinciden en que nació el 17 de noviembre de 1828 en Santiago de Cuba, dirigió la orquestra de la Catedral de esa ciudad y fue sobrino del renombrado violinista y compositor fallecido en 1880, Pedro Boudet.

Se destaca igual ─y coincidentemente─ que Silvano creó melodías sacras, tuvo una intensa participación en la vida musical de su ciudad natal; viajó a París, donde continuó formándose y recibió numerosos premios; además, se reitera sobre todo su autoría en la contradanza “La retozona”, al parecer una de las más populares.

El musicólogo cubano Helio Orovio (1938-2008) en su libro publicado en Londres en 2004 por Tumi Music Ltd, como Cuban music from A to Z (Música cubana de la A a la Z), lo considera un notable violinista que compuso música religiosa incluyendo misas, lecciones, piezas para violín como “El canto del canario”, “El ave entre las flores” y “Recuerdo a mi madre”, y otras para piano como “Pensamientos melancólicos” y la ya mencionada contradanza “La retozona”.

El también violinista, compositor y director de orquesta santiaguero Laureano Fuentes Matons (1825-1898), en su obra Las artes en Santiago de Cuba (publicada primero en 1893 y luego en 1981) apunta: “En el Teatro del Centro se dieron varias funciones lírico-dramáticas, en épocas en que la zarzuela aún no se conocía en esta ciudad; entre ellas citaremos, la del 21 de diciembre de 1849, en que Silvano Boudet dio un concierto, abriendo la escena una sinfonía compuesta por él; el famoso drama en dos actos: El protestante, por los alumnos de la academia de declamación, la Melancolía de Prumme interpretada en el violín por Boudet (…)”.

Otras piezas que compuso Silvano, fallecido en su pueblo natal el 9 de marzo de 1863, fueron “Carnaval de Venecia”, “Los gatos”, “Misa, a cuatro voces: tiple, alto, tenor y bajo, con orquesta”, “Nocturno”, la contradanza “Una vez” y “Primera lección de difuntos”, editada esta por el Consejo Provincial de Cultura de Santiago de Cuba.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.