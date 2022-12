CDMX, México.- El cuarto pasajero, un filme español dirigido por Alex de la Iglesia, ha significado el regreso del actor cubano Rubén Cortada después de años desaparecido. Cortada se esfumó en 2018 justo cuando su carrera estaba en su mejor momento y había logrado hacerse un espacio entre los intérpretes españoles más reconocidos.

¿Quién es Rubén Cortada? El artista nació en 1984 en Isla de la Juventud y comenzó a practicar deporte desde pequeño, sin embargo no fue a las canchas de tenis hacia donde orientó su futuro. Cortada estaba terminando su licenciatura como ingeniero cuando decidió emigrar a España. Allí trabajó como modelo los primeros años. Poco a poco, fue dándose a conocer y colaboró con marcas como Guess, Custo Barcelona y con Jean Paul Gaultier. A la par repartía volantes y trabajaba en otros oficios como cualquier migrante.

Sin embargo, su aspiración era poder actuar profesionalmente. Ya había empezado a dar sus primeros pasos en la interpretación en Cuba con un grupo de teatro para actores aficionados, dirigido por Humberto Rodríguez. En la isla actuó en dos puestas en escena y anhelaba desarrollarse en España, pero Rubén no contaba con que su acento sería la principal traba para su carrera.

No fue hasta 2011 cuando consiguió su primer papel en tierra ibérica. Estuvo en la serie Bandolera y dos años más tarde en El tiempo entre costuras, aunque con papeles bastante pequeños. Aún seguía batallando para hablar menos “cubano”. Su origen le valió el “no” en varios casting, como en la adaptación televisiva de la novela La reina del sur.

En 2014 llegó la oportunidad más grande de su carrera hasta ese momento. Fue elegido para un protagónico en la serie policíaca El Príncipe, donde interpretó a Faruq Ben Barek, un peligroso narcotraficante de origen árabe. Con este papel Rubén ocupó las portadas de los principales espacios españoles y la mayoría de las críticas le auguraban un exitoso futuro. Hizo nuevas series como Lo que escondían sus ojos y Olmos y Robles. Todo iba viento en popa. Pero después de ahí desapareció por más de tres años.

¿Qué pasó? En el mejor momento de su vida profesional, el cubano tuvo que regresar a su país de origen por la muerte de su padre, que se unió al diagnóstico de cáncer de su mamá y su muerte tras dos años de lucha contra la enfermedad. En ese tiempo Rubén tuvo que pausar todos sus planes profesionales. Estas tragedias personales coincidieron con una general, la llegada de la Covid-19.

En una entrevista con El País,el actor detalló sobre esta etapa: “Pasé un infierno. Es como si alguien hubiera dicho: ‘te va bien, ok, ahora vas a pagar tu peaje’ “.

Lo siguiente fue que Cortada quedó atrapado en Cuba si tener como regresar a España porque su estatus venció y debía tramitar nuevos visados en medio de la pandemia.

“En Cuba fue bajar al noveno círculo del infierno. Saludé a Dante: ‘¿hola qué tal?, ¿todo bien?'”,agregó.

A su regreso el cubano declaró al medio español: “Estuve en Cuba. Paré de trabajar, porque me fui por unos temas personales y cada vez se complicó más la cosa. Se me fue de las manos y no pude salir del país hasta casi pasados tres años. Fue una situación complicada. Pero he regresado con mucha fuerza”. Su reciente película es una muestra de ello.

