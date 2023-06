MADRID, España.- Este 10 de junio se cumplen tres años del fallecimiento de la gran vedette de Cuba, Rosita Fornés. La artista, versátil en el teatro, el cine, la televisión y los musicales, falleció en Miami a los 97 años después de haber estado hospitalizada por un problema respiratorio. Tanto en Cuba como en Estados Unidos, tuvo una emotiva despedida.

Con motivo de este aniversario, hoy en CubaNet recordamos algunos de sus trabajos para la pantalla grande: Se permuta (1983), Papeles secundarios (1989), Quiéreme y verás (1995) y Mejilla con mejilla (2011).

Se permuta

Aunque la vedette cubana había desarrollado una exitosa carrera en el cine de México, no fue hasta 1983 que tuvo su primera gran actuación en el cine cubano. La primera vez que apareció en la gran pantalla de la Isla fue en Se permuta, uno de los filmes más reconocidos de la filmografía nacional.

En esta película, dirigida por Juan Carlos Tabío, Rosita Fornés dio vida a Gloria, una costurera y mujer de pueblo, enfrascada en encontrar una casa en un buen vecindario (una mansión en El Vedado) y el esposo apropiado para su hija.

“Yo he filmado unas quince películas anteriormente, la mayoría en México, y una que hice en Puerto Rico (…) Los argumentos eran unas veces folletinescos, otras veces tontos, y no considero que tuve oportunidad de hacer una gran labor dentro de esas películas. O sea, que hasta Se permuta, yo no había podido tener una satisfacción plena del trabajo en el cine. Esta película ha sido mi reaparición en el cine, después de largos años, y mi debut en el ICAIC”, declaró la actriz en una ocasión.

Completaron el elenco Mario Balmaseda, Ramoncito Veloz, Silvia Planas, Mirta Ibarra, Manuel Porto, Maritza Rodríguez, José Manuel Rodríguez y Rini Cruz.

Papeles secundarios

Según la crítica, esta fue una de las más grandes actuaciones de Fornés en el cine. En Papeles secundarios Fornés se desarrolla en su medio natural, el mundo del espectáculo, específicamente el teatro, ya que da vida a Rosa Soto, estrella y directora del reconocido Teatro Principal de La Habana; enfrascada en la puesta en escena de Requiem por Yarini. El largometraje de Orlando Rojas, estrenado en 1989, recrea la vida cultural de la época marcada por la “parametración”.

También intervinieron en Papeles secundarios Luisa Pérez Nieto, Ernesto Tapia, Francisco Gatorno, María Isabel Díaz Lago, Paul Alí.

Quiéreme y verás

En el documental Quiéreme y verás Rosita Fornés compartió elenco con Reynaldo Miravalles y Raúl Pomares. En esta comedia de cine negro los personajes encarnados por los tres pretender robar un banco en La Habana, pero la llegada de la Revolución de Castro, que coincide con la fecha del robo, impide que lo lleven a cabo. Treinta y cinco años después los personajes rememoran aquel suceso.

La película, de Daniel Díaz Torres y estrenada en 1995, entre otros, recibió el Premio Caracol a la fotografía (ex-aequo) y el premio a mejor cortometraje en Sundance Film Festival.

Mejilla con mejilla

Con la dirección de Delso Aquino, en Mejilla con mejilla (2011) Rosita Fornés interpreta a una vedette en el ocaso de su carrera. Su personaje, escrito por el dramaturgo Nicolás Dorr específamente para Rosita, se prepara para su última actuación en vivo.

En Mejilla con Mejilla la vedette y su maquillista se desnudan sentimental y psicológicamente para mostrar interioridades y realidades del mundo del espectáculo. El coprotagónico fue Jorge Losada, recordado por sus actuaciones en las aventuras Los papaloteros y el serial Día y Noche, entre muchos otros.

Aunque no es una película autobiográfica, fue también el último filme en que intervino Fornés.