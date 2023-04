MIAMI, Estados Unidos. – Los ministerios de Cultura y de Relaciones Exteriores de Cuba se negaron a prestar al Gobierno de Valencia, España, los cuadros del pintor Joaquín Sorolla que se encuentran en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, de acuerdo con un reporte del diario independiente 14ymedio.

La negativa llegó después de siete años de negociaciones, ya que el préstamo estaba previsto para conmemorar el centenario de la muerte del pintor.

De acuerdo con 14ymedio, Carmen Amoraga, directora general de Cultura y Patrimonio de la Generalitat, expuso públicamente que el Gobierno cubano había decidido suspender el préstamo alegando que la situación internacional no era propicia.

La decisión se habría tomado en las “altas esferas”, entre el Ministerio de Cultura y la Cancillería, según un coleccionista de origen cubano que ha seguido el caso y que fue consultado por el medio citado.

En 2016, una delegación de empresarios valencianos, encabezada por el presidente de la Comunidad autónoma, Ximo Puig, viajó a La Habana, y sus socios habaneros habían valorado cederles temporalmente una treintena de cuadros de Sorolla, además de otras obras de artistas valencianos.

En caso de que se concretara el préstamo, España debía limpiar y restaurar los cuadros, además de costear su traslado desde la Isla.

En 2019, Carmen Amoraga viajó a la capital cubana, pero después de revisar el estado de los Sorolla, no se cerró trato alguno con el Gobierno cubano. Todo parecía indicar que los cuadros viajarían a España en 2023, pero ya no serían 30 sino apenas 10, puesto que algunas pinturas estaban sometidas a litigio y no podían salir de Cuba.

El régimen cubano, actualmente crispado por numerosas deudas, robó a sus legítimos dueños casi todo el arte que albergan sus pinacotecas. A esto se debe el temor de las autoridades, que no están dispuestas a arriesgarse a otro litigio en el campo de la ley internacional.