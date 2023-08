LA HABANA, Cuba. – El 8 de agosto de 1963 nació en Newark, estado de Nueva Jersey, la niña Whitney Elizabeth Houston, quien se convertiría en una de las cantantes más famosas de todos los tiempos, con alrededor de 220 millones de discos vendidos a nivel mundial.

Dotada con una voz potente y conmovedora, así como una gran belleza, tuvo una trayectoria profesional llena de éxito, pero, en contraste, una vida personal marcada por la violencia doméstica, la manipulación por parte de las personas en quien confiaba y el abuso de sustancias.

Bautizada por el mainstream como “La Voz” y elegida por la revista Rolling Stone como la segunda mejor cantante de todos los tiempos (superada únicamente por Aretha Franklin), Whitney Houston fue ganadora de los premios y honores más codiciados en la industria de la música, desde los Grammy, los Billboard y los Emmy, hasta su inclusión en los diversos salones de la fama y el Registro Nacional de Grabaciones en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

La inolvidable intérprete de canciones como I will always love you, I wanna dance with somebody o Saving all my love for you, poseía un registro amplio y un tono perfecto que, combinados con su técnica impecable, la elevaron a la categoría de diva. Curtida en la tradición del góspel y el blues, redefinió la música pop y disparó la canción romántica a otra dimensión.

Su debut en el cine llegó con El Guardaespaldas (1992), junto al actor Kevin Costner, una de las películas más taquilleras de la década de 1990, a pesar de las duras críticas que recibió. La banda sonora del filme sigue siendo la más vendida de todos los tiempos, y la canción I will always love you se alzó como el sencillo físico más vendido por una mujer en la historia de la música, previo a la irrupción de las plataformas digitales.

Su última presentación transcurrió el 9 de febrero de 2012, durante una fiesta privada. La diva moriría tres días después en la habitación de un hotel de Beverly Hills. Tenía solo 48 años.