MIAMI, Estados Unidos. – El director cubano William Sabourin O’Reilly fue galardonado con el Gran Premio Gol de Oro en el Millenium International Documentary Film Festival celebrado en Bélgica por su documental Lázaro y el tiburón: Cuba bajo la superficie (Lázaro and the Shark: Cuba under the Surface), que aborda el tema de las congas santiagueras.

El jurado del festival destacó que la película narra “la historia cotidiana de las congas santiagueras y sus personajes más representativos”.

Sabourin O’Reilly compartió momentos de la premiación en su cuenta de Instagram, donde agradeció al célebre artivista chino Ai WeiWei y al resto del jurado por el reconocimiento. El cineasta también agradeció a todos los involucrados y expresó su honor por recibir el principal premio de la última edición del Millenium International Documentary Film Festival.

Durante el evento, el cual tuvo lugar entre el 26 de marzo y el 6 de abril, se proyectaron alrededor de 60 documentales. Zlatina Rousseva, directora artística de Millenium, afirmó en una entrevista con la radiodifusora pública de Bélgica RTBF que muchas proyecciones agotaron sus entradas y algunas películas incluso se proyectaron dos veces.

El Millenium International Documentary Film Festival se centra en documentales que abordan “realidades invisibles” y héroes cotidianos.

A finales del año pasado, Sabourin O’Reilly denunció en redes sociales un incidente en el que la Policía del régimen cubano agredió a músicos de la Conga de los Hoyos, una de las más prestigiosas de Santiago de Cuba. El director compartió esta información en su perfil de Instagram en diciembre, instando a sus seguidores a mantenerse atentos a más detalles.