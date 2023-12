MIAMI, Estados Unidos. – Aunque en la mayor de las Antillas es poco conocida, la actriz y cantante cubana Raquel Olmedo, nacida el 30 de diciembre de 1937 en Caibarién, Villa Clara, ha dejado una huella imborrable en el mundo del entretenimiento mexicano.

Olmedo inició su carrera en Cuba como cantante de ópera. Estudió durante cuatro años en el Conservatorio Nacional de Música de La Habana. Su primer amor no fue el actuar ante las cámaras, sino el cantar ópera ante miles de personas, recordó en una entrevista. Sin embargo, fue la actuación la que eventualmente la capturó, llevándola a México en 1959.

Olmedo debutó en la actuación en 1960 y desde entonces ha incursionado en cine, televisión, teatro y cabaret. Su trayectoria es extensa, con cerca de 30 telenovelas, cuatro series, 13 películas, 15 puestas en escena y seis obras musicales.

La música siempre ha sido una parte esencial de su vida. En 2010, lanzó el disco Con el alma en cueros, que incluye covers como Me cuesta tanto olvidarte. Olmedo también ha grabado álbumes como Tú, siempre tú, No señora, Mitad mujer mitad gaviota, y ha cantado corridos junto a Ignacio López Tarso.

En su faceta como actriz, Olmedo ha interpretado personajes nobles y fuertes en telenovelas como Piel de otoño, Bajo un mismo rostro, Esmeralda, y más recientemente en Por amar sin ley. Además, ha participado en programas como Esta historia me suena.

A pesar de su éxito, Olmedo no ha olvidado sus raíces cubanas. Tras la muerte de sus padres, regresó a la Isla, pero enfrentó dificultades para regresar a México. “Tuve una mala experiencia, ya que no me permitían regresar a México, lugar en donde hice mi hogar de residencia”, compartió la artista. Afortunadamente, la situación se resolvió y pudo volver a México.

Además de su talento artístico, Olmedo ha demostrado su habilidad en la escritura, con la publicación de un libro de poesía titulado Sé que soy yo. Su relación con la música también se fortaleció gracias a su colaboración con Lolita de la Colina en el álbum Mitad mujer, mitad gaviota.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.