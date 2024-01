SAN LUIS POTOSÍ, México.- Las artistas Rachel Valdés y Glenda León y la coleccionista Ella Fontanals-Cisneros fueron las cubanas incluidas en la lista elaborada por la revista Forbes de “las 75 mujeres latinas a seguir en 2024”.

En la lista, donde figuran empresarias, emprendedoras, directivas, coleccionistas de arte, entre otras, la artista visual habanera Rachel Valdés fue seleccionada por contar con una vasta obra que ha aparecido en Buenales de La Habana y que forma parte de prestigiosas colecciones privadas y públicas.

“Esta artista visual desarrolla su trabajo a través de diferentes manifestaciones como la pintura, la escultura, la instalación, y la fotografía y tiene proyectos de arte público, algunos de ellos desarrollados en Bienales de La Habana”, escribió la publicación.

“Su obra forma parte de colecciones privadas y públicas, entre ellas, The Donald Rubin Foundation, Nueva York, The Rockefeller Brothers Foundation, New York, Pérez Museum (PAMM) Miami, Fundación Calosa, México. En España también ha conquistado a las élites. Su obra ‘El pensador’, se ha instalado en el Cigarral de Menores de Toledo, propiedad de Gregorio Marañón y Bertrán de Lis”, argumentó la reseña.

En sus publicaciones de redes sociales la artista mostró imágenes de la ceremonia donde se reveló la lista, y que se efectuó este 18 de enero en el hotel Santo Mauro de Madrid.

Glenda León

Por su parte, la también artista Glenda León se alzó como otra de las latinas influyentes.

León, con formación en ballet clásico y artes plásticas, estudió Historia del Arte en la Habana y realizó estudios en Colonia, Alemania.

“Hizo una exposición personal en Matadero curada por Cristian Domínguez; una performance en el Museo Lázaro Galdeano junto con Kreemart y terminó trabajando con Juana de Aizpuru. 2024 promete: tendrá un show dentro de la sección curada de ARCO, una exposición en Panamá y una retrospectiva de media carrera en el Centro de Arte Contemporáneo de Linz (Austria)”, expuso el sitio.

La obra de Glenda León ha recibido premios como The Pollock-Krasner Foundation y residencias como las del Couvent des Recollets, en París, y la Fonderie Darling, en Montreal. Su quehacer se expone en importantes colecciones públicas como las del Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou, el Museo de Bellas Artes de Montreal y el Museo de Bellas Artes de Houston.

Ella Fontanals-Cisneros

Ella Fontanals-Cisneros, especialista en arte y diseño contemporáneo, y afamada coleccionista de arte latinoamericano fue otra de las apuestas de la revista Forbes.

Con una colección de arte contemporáneo de unas 3.000 piezas, ha tenido una exitosa trayectoria.

Es fundadora y presidenta de la Fundación de Arte Cisneros Fontanals, basada en Miami, desde donde organiza un “generoso programa de becas a artistas”.

“Ella nació en Cuba, y siendo muy joven emigró a Venezuela huyendo de la revolución castrista. Estuvo casada con el magnate venezolano Oswaldo Cisneros, presidente de la Pepsi Cola de su país. Vive entre La Habana, Miami y Madrid, donde posee un piso en el barrio de Chamberí. Los últimos años se ha dedicado a la compra de pisos de lujo que remodela antes de vender”, refirió la revista.

