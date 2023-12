MADRID, España.- El episodio 14 de la cuarta temporada de la icónica serie Friends contó con la participación especial del talentoso actor cubano Carlos Lacámara, quien nació en La Habana en 1958. En este episodio, diversos hilos narrativos se entrelazaron, entre ellos, la llegada de Joey Tribbiani (Matt LeBlanc) al set de su última película, tras un viaje de pesca de tres días con su padre. Mientras tanto, Rachel intentaba emparejar a Ross con la sobrina de su jefe, y Chandler se esforzaba por superar la traición de Kathy, su antigua pareja.

La trama se centraba en Joey, quien se dirigía al set para filmar escenas junto al legendario Charlton Heston. En este contexto, hizo su aparición Carlos Lacámara, desempeñando el papel de un miembro del equipo técnico del audiovisual que se estaba filmando. Aunque su participación fue breve, Lacámara aportó humor al interactuar con Joey, bromear acerca del peculiar olor que este despedía después de su aventura de pesca. El episodio, emitido el 5 de febrero de 1998, se posicionó como el séptimo más visto de la temporada, registrando más de 25 millones de espectadores, según el sistema de medición de audiencias Nielsen.

Carlos Lacámara nació el 11 de noviembre de 1958. Sus padres, ambos artistas de teatro, emigraron a los Estados Unidos cuando era un niño. Lacámara se graduó de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), con una licenciatura en teatro, marcando así el inicio de una prolífica carrera.

Su debut en la televisión estadounidense ocurrió en 1983, en la comedia familiar Family Ties. Desde entonces, ha dejado su marca en películas como El día de la independencia (1996), pero los personajes por los que más popularidad ha gozado son Paco Ortiz, en la serie Nurses, y Ray García, el patriarca de la familia García, en la comedia Los hermanos García.

Además de su trabajo en la pantalla, Lacámara ha incursionado en el teatro. En 2008, escribió y protagonizó la obra Nowhere on the Border, que se presentó en el Teatro Público de Nueva York. Esta obra ganó el primer lugar en el Concurso Nacional de Dramaturgia MetLife Nuestras Voces de Repertorio Español en 2006. Asimismo, su segunda obra, Havana Bourgeois, ganó el concurso de dramaturgia Next Generations de Reverie Productions en 2007, siendo producida y presentada en diversos escenarios, desde Nueva York hasta Los Ángeles y Coral Gables, Florida.

