LA HABANA, Cuba.- Yoandry Kindelán o como todo el mundo lo conoce, El Nene de la agrupación La Alianza, se suma a la campaña #Noaldecreto349. Lleva demasiado tiempo lidiando con la censura.

Para El Nene, en el caso del Hip Hop la campaña es una manera de “reafirmar lo que vienen haciendo desde hace años”, y habría que recordar cómo los funcionarios de cultura han bajado de escenarios a raperos por sus discursos, cómo acabaron con los Festivales de Rap en Alamar; cómo el Instituto de la Música prohibió el Festival Puños Arriba o con qué objetivo surgió la Agencia Cubana de Rap.

“Nos ha pasado que nos piden las letras antes de subir al escenario”, cuenta el cantante de La Alianza, “para ver el contenido con el que llegamos y fue la causa principal por la que decidimos dejar de pertenecer a la agencia, por el control que estaban ejerciendo sobre algunos raperos”.

Confiesa que una de las cosas que más quiere es dejar atrás “la escondedera”. Ahora mismo están grabando un disco y no pueden decir dónde “para no marcar el estudio, para que no se le llame la atención”, y está cansado de “tener el cuidado ese todo el tiempo” para que “no le llamen la atención”, como en tantas ocasiones.

Ya el sistema ha frustrado sus sueños pero la 349 terminaría de matarlos porque, por ejemplo, dice que tiene “un artefacto que podría ser su estudio, y ahora que lo tengo, me lo pueden decomisar porque ahí está muy claro lo que puede pasar. Ahí será un tremendo problema porque no me voy a dejar quitar lo que no me compraron ellos”, asegura.

“Nada, que la 349 no sirvió”, aunque está consciente que antes ya venían pasando estas cosas y recuerda “hace poco hubo un festival en Romerillo y cómo me vas a invitar para después estarme citando para revisarme las letras si tú sabes lo que hace La Alianza”, dice cómo si aún estuviera discutiendo con los organizadores. “Es bastante molesto, aunque al final uno resuelve y hasta ahora no nos han tirado una soga para tirarnos del escenario”, agrega.

“Con esta ley no nos dejan chance de actuar en ningún lugar porque no tendríamos los papeles”, y aunque ahora no pertenecen a ninguna agencia artística luego de aprobada la Ley, “habría más presión”, sobre la gente que se arriesga, “y estaría más justificado cualquier abuso sobre un artista porque ya está sobre un papel, ya está advertido”.

“Nosotros queremos con nuestro arte ayudar a que haya un mínimo cambio en la mentalidad del cubano de a pie, es en lo está enfocada La Alianza”, la esperanza para El Nene es que de alguna manera “la gente se empodere y pueda abrir un poco más los ojos”.