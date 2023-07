Ciudad de México, México.- Orlando Óscar Fundichely García será eternamente para los cubanos “Suchel”, un personaje de la serie “Su Propia Guerra”. Era un muchacho de barrio que sobrevivía cometiendo ilegalidades hasta que termina trabajando como agente de la Seguridad del Estado.

“Era un bravucón que hablaba mucho pero que era muy bueno en el fondo”, dijo el actor en una entrevista, quien aseguró, además, ser muy diferente al personaje “ Tuve que convertirme en un asere, que yo no lo era”.

En ese mismo espacio, contó que Suchel inicialmente solo iba a salir en un capítulo de la serie porque era un sospechoso de asesinato, pero tuvo tanta aceptación que decidieron convertirlo en uno de los protagónicos.

Hijo de un ingeniero de sonido y la actriz cubana Doris García, Orlando debutó con apenas siete meses en televisión en los brazos de su madre. Después, con cinco años, participó en el programa “El cuento”. Fundichely se formó como actor y protagonizó varias series juveniles como “Solo el amor”, aunque fue “Su propia Guerra” el personaje que lo catapultó.

En el lejano 1994, Orlando salió de Cuba rumbo a Venezuela con un contrato falso que una amiga le hizo para que lo dejaran salir de la isla, que entonces pedía la carta blanca. Ha contado que decidió irse porque era muy famoso pero no tenía cómo alimentar a su madre.

Al inicio fue muy difícil para él y no conseguía trabajo hasta que logró que lo contrataran como actor.

En 1995, Fundichely se fue a Estados Unidos y en 1998 voló a Perú, donde lo solicitaron para la novela “Luz María”. Ahí fue tal su éxito que le ofrecieron una novela tras la otra, y decidió quedarse en el país sudamericano, donde se casó con una presentadora de televisión y tuvo dos niñas.

En 2012, el actor regresó a su país natal para ver a su padre. Habían pasado 18 años desde el personaje de “Suchel” por lo que pensó que podría entrar con bajo perfil. Ahí vio que después de tantos años lo seguían recordando y le pedían fotos. Una trabajadora del aeropuerto lo miró y le espetó sin dudas: “tú eres Suchel” y todos corrieron a verlo.

Después de su divorcio retornó a Estados Unidos y fue contratado por Telemundo. Con la cadena participó en “La casa de al lado” y “Relaciones peligrosas”. Por su papel en esta última fue nominado a los Miami Life Awards como “Mejor actor de reparto”.

El actor cubano, en 2021, emitió su punto de vista sobre la situación que se vive en su país de origen.

“A mis ciberclarias entusiastas aquí les dejo este mensaje. Soy cubano y lo seguiré siendo, aún cuando ya he vivido más de la mitad de mi vida fuera de la isla. No le debo nada a nadie y mucho menos a ese régimen que nos obligó a partir por infinitas razones. Me fui en el momento en el que te quitaban tu casa (como buenos ladrones que siempre han sido). En el que te prohibían salir y entrar del país cuando te viniera en ganas y 27 años después las cosas siguen iguales aunque con diferente maquillaje”., mencionó el célebre actor.

“Así que te convoco a callar si te molesta mi pasión ante los hechos presentes, porque la mía es la misma de todos los cubanos con dignidad dentro y fuera de la isla. Calla y no lo hagas por respeto a mí, hazlo por los que han tenido el valor de ofrecer su vida para que incluso tú tengas futuro”, añadió.

Fundichely, este 2023 cumple 55 años.