Ciudad de México.-Ambientado en la Cuba de los años 50, este dramatizado se centra en la amistad de dos niños de distintas clases sociales que por azar presencian un crimen. Esto los obliga a huir porque el asesino desea eliminar los testigos. Así nacen los “pequeños fugitivos”.

Tony, blanco, de ojos claros y proveniente de una familia acaudalada; junto a Felito, un niño negro que limpiaba botas para ayudar en su pobre hogar, huyen por toda Cuba. “Los pequeños fugitivos” salen desde Pinar del Río y atraviesan la isla hasta la otra punta. Mientras sus familias los buscan, Tony y Felito viven innumerables aventuras y hacen nuevos amigos, entre ellos uno muy peculiar: Malvino Fortuna, quien tenía la superstición de que la mala suerte lo acechaba.

En ese trayecto, Quiroga, el asesino (el de los zapatos de dos tonos ), los persigue junto a Bandurria, un personaje muy pintoresco a quien contrata para atrapar a los niños.

Esta popular serie tuvo dos versiones, una que salió al aire en 1986, con Alexis Valdés y luego otra que transmitieron en 2001

¿Qué ha pasado con los protagonistas de esta segunda versión, dirigida por Willy Franco? CubaNet te lo cuenta.

Ernesto del Cañal “Tony”

Después de alcanzar la popularidad con su primer papel en televisión, Ernesto continuó su carrera actoral. En 2012 se graduó como Licenciado en Arte Teatral en la especialidad de actuación, en el Instituto Superior de Arte (ISA) en La Habana.

Posteriormente volvió a la pequeña pantalla en espacios policíacos y la teleserie “Palabras propias”.

Además, actuó en filmes como “La Partida” dirigida por Antonio Gens y “Cuatro puertas”, de Juan Pablo Daranas, Cuatro estaciones en La Habana dirigida por Felix Viscarret; entre otras.

Posteriormente se mudó a Mexico donde siguió trabando como actor en el teatro. En la actualidad radica en Canadá junto a su familia y se dedica a la postproducción audiovisual.

Jenry Betancourt “Felito”

Por otro lado, Jenry Betancourt no ha podido seguir dedicándose a la actuación como hubiese deseado. Más allá de algunos papeles ocasionales en espacios policíacos. El joven actualmente reside en Güira de Melena y formó una familia.

Sobre su poca presencia en la televisión, recientemente explicó el porqué en redes sociales

“(…) Pero fue tanta mi decepción cuando niño con tantas promesas que me hicieron, con tantos rechazos por no ser de la capital, tantas mentiras, tantos castings inflados que me decepcioné mucho de la televisión”, confesó.

“Pero las cosas que me pasaron de niño fueron injustas y aquí estoy viendo en la televisión cosas que me asombran mucho, siempre salen los mismos en las novelas, sin hablar de la falta de actores de color”, dijo.

Betancourt también publica mensajes críticos contra la dictadura y ha pedido públicamente la libertad para los presos políticos.

El 30 de enero escribió en sus redes: “ Ante todo pedirles permisos a los familiares de estos valientes para pedir libertad para estos muchachos que se encuentran presos injustamente junto con muchos otros inocentes; pero estos en particular me duelen porque son de mi pueblo, Güira de Melena. Es triste ver esos familiares, esas madres y padres que se refleja la tristeza en sus rostros ¡Libertad ya ! , ¡basta de injusticia!, exigió.

