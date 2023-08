Ciudad de México, México.- Una de las historias más recordadas de la telenovela “La cara oculta de la Luna”, es la de “Amandita”, una adolescente ejemplar con muy buenas notas a la que sus padres sobreprotegían y demandaban perfección. Así fue hasta que un día la chica cambia su comportamiento y empieza a mentirle a sus padres y a escaparse mientras ellos duermen.

De esta serie es imposible no recordar a la madre de la muchacha, cuya vida giraba alrededor de “Amandita” y su sueño de celebrarle los 15 años. Este personaje fue encarnado por una de las actrices más populares de la televisión cubana: Ketty de la Iglesia.

Después de terminar el Preuniversitario en la Vocacional de Ciencias Exactas, Vladimir Ilich Lenin, en La Habana, Ketty hizo las pruebas para ingresar en el Instituto Superior de Arte (ISA) y fue seleccionada.

Sus primeros trabajos como intérprete fueron en el teatro, como parte del grupo Obstáculo, que dirigía Víctor Varela y luego pasó a trabajar en el grupo Buscón, con José Antonio Rodríguez.

Después de ahí se le abrieron muchas oportunidades en la televisión cuando la eligieron para las aventuras “La leyenda del rayo “.

Ketty de la Iglesia también es recordada por su papel como la oficial Ana de la telenovela “Historias de fuego”. Un personaje que le tocó enfrentar el techo de cristal que se le impone a las mujeres.

Otro de sus papeles más memorables es de la la madre soltera de “Bajo el mismo sol” que después de un problema con la ley y de ser víctima de violencia de género, debe reinsertarse en la sociedad y cuidar de su pequeño hijo

Su desempeño ante las cámaras la hizo merecedora del Premio Caricato 2007 y del otorgado en el Festival Nacional de Televisión 2008 a la mejor actuación femenina.

Ketty de la Iglesia ha tenido una amplia presencia en la Televisión Cubana en otros espacios como “El Príncipe de los Zorros”, “Diana”, La casa de Bernarda Alba, entre otros. En una entrevista contó que llegó un punto que se agotó de actuar y que la llamaban para personajes de un registro similar. Eso la llevó a buscar otras experiencias como la de impartir clases en la Escuela Nacional de Arte.

Después de vivir sus últimos 14 años cerca de la esquina de Toyo, en Diez de Octubre, la actriz emigró a Estados Unidos donde tiene su propio negocio de fotografía.

Ketty ha dicho que lo primero que piensa cuando le dicen La Habana es en el malecón. De ese país que salió, pero no ha olvidado, la actriz vive pendiente y usa sus redes para denunciar las violaciones de derechos humanos en Cuba y se enfrenta al régimen de modo frontal.

Después de las protestas del 11 de julio escribió:

“Sugerencia: A los generalotes, funcionarios y demás miembros de la casta privilegiada de Cuba. ¿Por qué no agarran sus maletas de dinero y se largan de una vez a alguna isla o pedazo de continente?Hay manos y talento suficientes para reconstruir el país más temprano que tarde. ¡Están a tiempo, salven sus barrigas y dejen al pueblo vivir!! La vida sigue su curso y no perdona. Sí usted no tiene maletas de dinero y se siente excluido de este post, revise bien que está apoyando”, escribió la conocida actriz en su perfil de Facebook.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.