MIAMI, Estados Unidos. – El Festival Internacional de Teatro Hispano (FITH) de Miami celebra su 38ª edición del 11 de julio al 4 de agosto, tres semanas en las que se presentarán en la escena compañías teatrales de América Latina, España y Estados Unidos.

Este año, el festival presenta un total de 11 espectáculos provenientes de ocho países: Argentina, Ecuador, España, Estados Unidos, Perú, Puerto Rico y Uruguay. Las obras se representarán en español, y cuatro de ellas incluirán subtítulos en inglés.

La inauguración oficial del FITH tuvo lugar el 11 de julio a las 8:30 p.m. en el Westchester Cultural Arts Center con la presentación de la obra Hamlet por la Asociación Cultural Drama, Teatro La Plaza de Perú. El evento culminará el 4 de agosto con la obra Disonancia a las 5:00 p.m. en el Teatro Avante de Miami.

Además de las presentaciones teatrales, el festival ofrece una variedad de actividades adicionales, las cuales incluyen talleres de teatro y foros que se llevarán a cabo inmediatamente después de algunas presentaciones. El 20 de julio, se celebrará el Día Internacional del Niño con eventos en el Key Biscayne Community Center y el Koubek Center Theater.

Asimismo, para este 18 de julio está programada, a las 7:00 p.m., una charla-presentación de los libros A History of Latinx Performing Arts in The U.S.(volumen uno y dos) de Beatriz J. Rizk, en diálogo con el profesor Luis Carlos Fallon de la University of Miami en el Art Space del Koubek Center.

El festival también otorgará el premio “Una Vida de Dedicación a las Artes Escénicas” a los actores y directores españoles Juan Margallo y Petra Martínez el 1 de agosto a las 8:15 p.m., antes de la presentación de Disonancia en el Carnival Studio Theater del Adrienne Arsht Center.

Según la organización del festival, “esta pareja de excelentes actores y directores españoles ha sido galardonada con numerosos premios, incluyendo el Premio Nacional de Teatro 2022 concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte de España“.

La programación restante del festival incluye las siguientes obras:

–El brote (Argentina) – 18, 19 y 20 de julio en el Koubek Center Theatre

–Homenaje a los hermanos Álvarez Quintero (España) – 19, 20 y 21 de julio en el Adrienne Arsht Center Carnival Studio Theater

–Barrabás, historia de un perro (Uruguay) – 19, 20 y 21 de julio en el Westchester Cultural Arts Center

–La Celestina. Tragicomedia de Lita (Argentina) – 26, 27 y 28 de julio en el Adrienne Arsht Center Carnival Studio Theater

–Éter (Puerto Rico) – 26, 27 y 28 de julio en el Westchester Cultural Arts Center

–La ira de Narciso (Venezuela) – 26, 27 y 28 de julio en el Koubek Center Theatre

–Disonancia (Estados Unidos, con actores cubanos) – 1, 2, 3 y 4 de agosto en el Adrienne Arsht Center Carnival Studio Theater

