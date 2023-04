MADRID, España.- Para la popular actriz cubana Larisa Vega el largometraje Plantadas, de Lilo Vilaplana, inspirado en la historia de más de un millar de las primeras opositoras al régimen de Fidel Castro, “es una representación del dolor, angustia y desesperación de los familiares de presos y presas políticas en Cuba”.

La actriz, que integra el elenco del filme, explicó en reciente entrevista con CiberCuba que hasta participar en esta producción cinematográfica no tenía conocimiento sobre las presas políticas en que se inspira el documental, pero que “conocer sus historias ha sido un impacto muy fuerte”.

“A partir de ese dolor construí un personaje (Ana) como el que interpreté; que no es una presa, pero sí una mujer que siente ese dolor e injusticia en su carne porque la encarcelada es una sobrina”.

Larisa Vega, quien reside en Estados Unidos desde hace años, explicó que llegó a Plantadas por sugerencia de Emma Robaina, asistente de dirección.

“Lilo y yo somos amigos hace muchos años, pero vivo lejos de Miami y él pensó que tal vez no podría trasladarme, pero me lo propuso y, sin pensarlo, acepté. Estoy muy feliz por el éxito de la película y por todos los involucrados en ella”, cuenta la actriz, recordada por los cubanos por sus actuaciones en numerosas novelas como Oh, La Habana y Si me pudieras querer; y los filmes Las profecías de Amanda y Viva Cuba, entre otros.

También conforman el elenco de Platandas reconocidos rostros como Yuliet Cruz, Lili Rentería, Vivian Ruiz, Amarilis Núñez y Juanita Baró.

Aunque se trata de un largometraje de ficción, Plantadas está inspirado en hechos reales, pues las historias de los personajes fueron contadas por presas políticas sobrevivientes del castrismo.

En la escritura del guion además de Vilaplana intervino el exprisionero político Ángel Santiesteban. En ese proceso, fueron entrevistadas 26 exprisioneras políticas, además de sus familiares. Los guionistas también recurrieron a libros como Memoria de una sobreviviente, de Ana Lázara Rodríguez; En las garras de los cuervos verdes, de Ermelinda Núñez; y Todo lo dieron por Cuba, de Mignon Medrano.

El pasado mes Plantadas recibió el premio Knight Made in MIA a largometrajes, durante la clausura del Festival de Cine de Miami.